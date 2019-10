Nach 1:1 in Verl: Lotte erst im Pokal, dann in der Liga gefordert CC-Editor öffnen

Ein Ritual: Alle Lotter Spieler bilden einen Motivationskreis vor jedem Spiel. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Nach fünf Siegen und fünf Niederlagen aus den ersten zehn Spielen in der Fußball-Regionalliga haben die Sportfreunde Lotte am Freitag beim SC Verl (1:1) zum ersten Mal unentschieden in dieser Saison gespielt. „Wenn man beim Tabellenführer remis spielt, ist das in Ordnung“, sagte SFL-Trainer Ismail Atalan.