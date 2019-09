Lotte. Im Heimspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 am Samstag um 14 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz steht ein Duo des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte wohl vor der Rückkehr in den Kader. Hingegen hinterließ die 1:4 unter der Woche beim Bonner SC Spuren bei Trainer Ismail Atalan.

