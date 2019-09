Rückschlag: Nach zuletzt zwei gewonnenen Spielen verlieren die Sportfreunde Lotte um Leon Demaj (am Ball) 1:4 in Bonn. Foto: Carsten Lohs

Bonn. Eine Ausfahrt an den Rhein kann so schön sein. Die Fußballer der SF Lotte (9.) kehrten aber am Abend von ihrem Gastspiel des 10. Spieltags der Fußball-Regionalliga West beim Bonner SC (12.) arg gerupft in die Heimat zurück. Der Drittliga-Absteiger verlor am Ende verdient mit 1:4 (0:0) beim bisherigen Fünftletzten.