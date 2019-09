Kevin Freiberger setzt sich gegen Lippstadt an der Strafraumgrenze durch. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Im erst vierten Auswärtsspiel der diesjährigen Saison in der Fußball-Regionalliga West streben die Sportfreunde Lotte an diesem Dienstag beim Bonner SC (19.30 Uhr) den dritten Dreier in der Fremde an – allerdings erneut mit einer sehr dünnen Personaldecke, weil Kevin Freiberger verletzungsbedingt fehlen wird.