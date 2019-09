Lotte. Philip Jarczyk hat sein Amt als Trainer der dritten Herrenfußballmannschaft der Sportfreunde Lotte mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Ebenfalls nicht mehr dabei ist Christian Rinas, der bisherige Kotrainer. Neuer Hauptverantwortlicher ist Dennis Paesler, der sowohl als Spieler als auch als Trainer bereits am Lotter Kreuz tätig war.

Jarcyzk und Rinas haben dem Verein schon am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass sie nicht länger für die Blau-Weißen tätig sein werden. Die Unzufriedenheit nach dem schwachen Saisonstart mit nur einem Zähler aus sechs Partien ist bei den Sportfreunden zuletzt merklich gewachsen. Beide sahen sich nicht mehr in der Lage, die Mannschaft in die richtigen Bahnen zu lenken, um das gesteckte Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

Fußballobmann Gerrit Budke-Gieseking dankte beiden ausdrücklich für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Jarczyk hatte das Team vor zwei Jahren in die Kreisliga B geführt. In der abgelaufenen Saison wurde ihm Rinas als Kotrainer zur Seite gestellt. Gemeinsam schafften sie mit ihrer Mannschaft vorzeitig den Klassenerhalt.

Diese Aufgabe obliegt nun Dennis Paesler, denn auch Lottes neuer Coach hat den Auftrag und das Bestreben, das Team in der Kreisliga B zu halten. Unterstützt wird er dabei von Budke-Gieseking, selbst bei Lotte III als Abwehrspieler aktiv, und seinem Bruder Benjamin Paesler, der bei der Mannschaft im Tor steht und obendrein Kapitän ist.

Dennis Paesler trug als Kotrainer zusammen mit Daniel Mindrup bereits in der Saison 2015/16 die Hauptverantwortung für Lottes Drittvertretung. Beide konnten den Abstieg aus der Kreisliga B allerdings nicht verhindern. Danach brauchte Paesler nach eigener Aussage erst einmal eine Pause, um die turbulente Saison zu verarbeiten. Um etwas Abstand vom Fußball zu gewinnen, schloss er sich einem Dart-Club an.

Nun verspürt der 34-Jährige aber "wieder richtig Lust auf Fußball und freut sich auf die neue Aufgabe." Viele der Spieler kennt er noch aus seiner Zeit als SFL-Trainer, mit einigen hat er überdies zu seiner aktiven Zeit bei den Blau-Weißen selbst noch zusammengespielt.

Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, richtet Paesler einen klaren Appell an seine Mannschaft: "Es geht nur gemeinsam", ist ihm der Teamgedanke besonders wichtig. Das Potenzial, um in der Liga zu bleiben, sei durchaus vorhanden, sagt Paesler. Ziel für die kommenden Wochen sei aber, zunächst einmal aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Der neue Trainer saß bereits am vergangenen Freitag beim Auswärtsspiel in Halverde auf der Bank, das Lottes Drittvertretung mit 0:4 verlor. Viel Zeit bis zum nächsten Ligaspiel bleibt nicht, denn am kommenden Donnerstag steht für die Blau-Weißen bereits die nächste wichtige Partie an. Um 20 Uhr gastiert dann Germania Schale am Lotter Kreuz.