Ausgelassen feierten die Sportfreunde Lotte den 4:0-Heimsieg über den SV Lippstadt. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Ismail Atalan hat nach dem 4:0-Sieg der Sportfreunde Lotte über den SV Lippstadt im Stadion am Lotter Kreuz betont, wie jung sein Team ist. Trotz der starken Leistung bremste der SFL-Trainer ein wenig die Euphorie. „Man hat gesehen, dass die Mannschaft Potenzial hat. Aber auch, dass sie noch lernen muss“, erinnerte Atalan an ein, zwei brenzlige Situationen am eigenen Strafraum.