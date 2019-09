Lotte. An diesem Samstag (14 Uhr) empfangen die Sportfreunde Lotte den SV Lippstadt. Die Personalsituation des Drittliga-Absteigers hat sich vor dem Regionalliga-Duell zumindest ein wenig entspannt. Mittelfeldspieler Leon Demaj zählt erstmals zum Kader, Alexander Eiban kehrt ins Tor zurück.

