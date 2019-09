Hofft auf einen längeren Einsatz: Nelson Mandela Mbouhom. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte . Erneut ohne den erfahrenen Innenverteidiger Matthias Rahn (Oberschenkelverletzung) tritt Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte an diesem Mittwoch (19 Uhr) in der 2. Runde des Westfalenpokals an. Gastgeber ist mit Westfalenliga-Spitzenreiter Delbrücker SC „eine starke Truppe mit guten Umschaltmomenten", so SFL-Trainer Ismail Atalan