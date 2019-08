Lotte. Ein Stürmer geht, eine hängende Spitze kommt neu hinzu: Während Danny Breitfelder den Vertrag beim Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte aufgelöst hat, unterschrieb Nelson Mandela Mbouhom einen Vertrag bis Saisonende.

