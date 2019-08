Keine Lufthoheit: Die Sportfreunde Lotte (hier mit Marcell Sobotta, rechts) hatten gegen den SV Rödinghausen bei Kopfballduellen überwiegend das Nachsehen. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Der Aufwärtstrend der Sportfreunde Lotte ist gestoppt. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge verlor der Fußball-Regionalligist im Stadion am Lotter Kreuz gegen den SV Rödinghausen verdient mit 0:2 und fällt auf den zehnten Tabellenplatz zurück. Gegen einen souverän und ruhig agierenden Tabellenführer war ein Punktgewinn in weiter Ferne.