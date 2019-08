Lotte. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte muss länger auf Alexander Langlitz verzichten. Der Rechtsverteidiger zog sich beim 3:1-Auswärtssieg gegen die U 21 des 1. FC Köln eine Schultereckgelenkssprengung zu.

