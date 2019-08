Köln. Die Sportfreunde Lotte haben in der Fußball-Regionalliga West am 4. Spieltag den zweiten Saisonsieg eingefahren. Der Drittliga-Absteiger setzte sich beim bisherigen Tabellendritten 1. FC Köln U21 mit 3:1 (2:0) durch. Die Mannschaft von Trainer Ismail Atalan verbesserte sich durch den Erfolg am Rhein im Klassement auf den sechsten Platz. Die Begegnung wurde überschattet von einer Verletzung von Torwart Alexander Eiban, der mit Verdacht auf Gehirnerschütterung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren wurde.

