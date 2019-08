Lotte. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat sich in der Offensive verstärkt. Vor dem zweiten Saisonspiel auswärts gegen die U 23 von Borussia Dortmund am Sonntag, 4. August 2019, verpflichtete SFL Offensivmann Kevin Freiberger von Ligakonkurrent RW Essen.

