Lotte. Gut gespielt und doch verloren: Das ist das Fazit der 0:1-Niederlage der Sportfreunde Lotte gegen den TuS Haltern. Der 32-jährige SFL-Fan Alexander Frontzek war im Interview mit unserer Redaktion entsprechend unzufrieden.

Herr Frontzek, wie haben Sie das Spiel gesehen?

Das war ein Spiel mit einem unverdienten Sieger. Denn es hätte zur Halbzeit doch den Chancen nach schon 6:0 für Lotte stehen müssen. So deutlich überlegen war Lotte. Was mir auffällt: Wir haben noch nicht die Stürmer, die man braucht. Was mir auch fehlt, ist im Mittelfeld auf der linken Seite jemand mit einem besserem Durchsetzungsvermögen. Da kommt mir persönlich noch zu wenig. Ansonsten muss sich die Mannschaft erst mal einspielen und in der Regionalliga ankommen.

Was gibt es im Spiel noch zu verbessern?

Wie gesagt, der Torabschluss und auch das Pressing hätte insgesamt noch besser sein können. Daran kann man bestimmt noch arbeiten. Die Abwehr ist ja noch nicht lange zusammen, sonst hät-te es das 0:1 vielleicht so nicht gegeben. Das war schon ein Zusammenspiel unglücklicher Umstände, das das Tor für Haltern begünstigt hat.

Stimmt die Mischung im Team der Sportfreunde, die man bis jetzt gefunden hat?

Teils, teils. Man braucht schon ein paar erfahrene Spieler so wie Alexander Langlitz, Matthias Rahn oder Tim Wendel. Und dann müssen diese mithelfen, dass die jungen Spieler integriert werden, damit die Mannschaft eine echte Einheit wird. Aber wie gesagt, es kommen ja auch noch einige Spieler. Erst dann kann man endgültig sagen, welches Potential die Mannschaft hat.

Welche Rolle können die Sportfreunde Lotte in dieser Regionalliga-Saison spielen?

Das kann man erst beantworten, wenn der Kader komplett ist. Trotz des 0:1 sage ich mal, dass wir in dieser Regionalliga eine der besseren Mannschaften haben. Nur müssen wir noch lernen, die Tore zu schießen und die Abwehr muss besser abgestimmt sein. Technisch sehe ich uns schon mal nicht schlechter an als in der letzten Saison.

Wie lange sind Sie schon Fan der SF Lotte?



Das ist jetzt meine 12. Saison, wo ich auch als Caterer im Stadion dabei bin, und insgesamt gehe ich sicher seit gut 15 Jahren zu den Spielen der Sportfreunde. Ich habe also quasi auch die ganze Entwicklung mit dem Bau der Stadiontribünen miterlebt. Es ist natürlich schade, dass wir jüngst abgestiegen sind, aber der Zuspruch der Fans ist auch in der vierten Liga ganz gut.Ich hoffe, dass wir eine gute Rolle spielen können.

Sie sind auch als Ansprechpartner der Fans aktiv.

Ja, wir haben hier das „Fanbündnis Lotte“ gegründet. Da versuchen wir, die Fanszene etwas zu strukturieren und Ansprechpartner der Fans zu sein. So zum Beispiel hatten wir letztens den „Kinderquatsch“ organisiert und beim Auswärtsspiel in Dortmund am kommenden Sonntag gibt es ein oder zwei Fanbusse. Man merkt insgesamt, dass durch die letzten Jahre schon einiges an Fans dazugekommen ist. Natürlich vorrangig durch die 3. Liga, aber auch sonst sieht man hier immer öfter Leute, die regelmäßig die Spiele besuchen.