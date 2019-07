Lotter Rumpfkader startet gegen Haltern in Regionalliga-Saison CC-Editor öffnen

Wollen auch am Sonntag gegen Haltern jubeln: Lottes Fabian Gmeiner, Jules Reimerink und Kapitän Jeron Al-Hazaimeh. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte startet am Sonntag, 28. Juli, um 14 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz gegen Aufsteiger TuS Haltern in die neue Saison. Die Qual der Wahl bei der Aufstellung hat Ismail Atalan wahrlich nicht, denn dem SFL-Trainer stehen insgesamt nur 15 Spieler zur Verfügung.