Lotte. Rückschlag für den Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte. Mittelfeldspieler Leon Demaj fällt nach seinem Innenbandriss im Knie beim Test gegen die U23 von Werder Bremen bis zu zwei Monate aus. Rechtsverteidiger Alexander Langlitz setzt mit einer überdehnten Beugersehne einige Tage aus.

