Sportfreunde Lotte starten sonntags gegen Haltern in Saison

Die Sportfreunde Lotte (hier mit Leon Demaj beim Test gegen die U 23 des FC Utrecht) bestreiten ihr Auftaktspiel in der Regionalliga West am Sonntag, 28. Juli, um 14 Uhr gegen den TuS Haltern. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) hat die Spieltage eins bis elf zeitgenau terminiert. Die Sportfreunde Lotte empfangen zum Saisonauftakt in der Regionalliga West Aufsteiger TuS Haltern am Sonntag, 28. Juli, um 14 Uhr im Sportpark am Lotter Kreuz.