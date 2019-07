Testet mit Norwich City in Lotte gegen den FC Schalke 04: Leihspieler Ralf Fährmann. Foto: imago images/RHR-Foto

Lotte. Für das Testspiel des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gegen Premier-League-Aufsteiger Norwich City am Freitag, 19. Juli, um 18.30 Uhr im Sportpark am Lotter Kreuz startet ab Dienstag, 9. Juli 2019, der Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Sportfreunde Lotte.