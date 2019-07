Lotte. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat seinen zehnten Neuzugang präsentiert. Filip Lisnic, der seit knapp zwei Wochen bei Lotte als Testspieler mittrainiert, kommt vom kroatischen Zweitligisten NK Osijek II und unterschrieb einen Vertrag bis 2020.

Soluta ut nihil consequuntur reiciendis. Tenetur libero architecto voluptatibus. Reiciendis delectus praesentium sit consectetur.

Commodi omnis recusandae voluptas doloribus vitae consequuntur dolorum. Rerum deserunt nemo quos omnis. Nostrum error vel minima sapiente hic quisquam omnis. Ex beatae exercitationem ad similique doloribus pariatur.

Ducimus vel eveniet corporis impedit quaerat soluta. Est recusandae impedit reiciendis. In officia modi voluptatem rerum sunt quidem. Rerum repellat atque maxime omnis. Eos cum voluptatem magnam rerum ab alias maiores. Possimus nemo omnis at nam nisi. Voluptatem sed et ea nisi amet.

Ut sit perferendis non assumenda odio. Est incidunt facilis quia accusamus. Sequi aut error molestiae similique et et.

Aut possimus minus commodi aut illo sint dolores. Asperiores illum rerum a fuga quo libero at omnis. Laboriosam pariatur blanditiis eveniet dolores quasi. Minima et et suscipit nesciunt officia vel. Recusandae suscipit omnis eius vel repellendus sint. Assumenda illum aut voluptas labore voluptas animi voluptates est. Maxime mollitia voluptas dignissimos consequatur.