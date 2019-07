Hasbergen. Fußball-Regionalligist SF Lotte hat sein Testspiel gegen die U23 vom FC Utrecht mit 4:2 (3:1) gewonnen. Trainer Ismail Atalan sprach von einem „angenehmen Spiel“, auch wenn spielerisch Luft nach oben blieb. Einen guten Eindruck hinterließen die beiden neuesten Zugänge.

Blickfang der rund 250 Zuschauer in Gaste war Probespieler Hakeem Araba, der bei den Sportfreunden im 4-3-3-System als Stürmer durchspielte. Der 1,90 Meter große Engländer spielte zuletzt bei TuS Koblenz in der Oberliga und wurde oft als Anspielstation im Angriffszentrum gesucht. Auf diese Weise initiierte der 29-Jährige das 1:0 von Jaroslaw Lindner. „Wir suchen unter anderem einen Stürmertyp, der entgegenkommt und Bälle fest macht“, erklärte Atalan und fügte an: „Ihm fehlen aber Bindung und Kondition, und wir spielen mit viel Tempo und Pressing.“

Sportfreunde Lotte - U 23 FC Utrecht Sportfreunde Lotte - U 23 FC Utrecht 4:2 (3:1) SF Lotte: Eiban (46. Peitzmeier) - Gmeiner, Rahn (61. Awassi), Kolgeci (46. Lisnic), Al-Hazaimeh (46. Schulze) - Wendel, Möller (46. Przondziono), Demaj - Lindner (39. Ballah), Araba, Sobotta. Tore: 1:0 Lindner (4.), 1:1 Maddy (9.), 2:1 Demaj (23.), 3:1 Al-Hazaimeh (34.), 3:2 Lehaire (74.), 4:2 Araba (83.).



"Jüngste Mannschaft der Geschichte"



Defensiv agierten die Lotter zu Beginn unkonzentriert und luden so den holländischen Zweitligisten durch einfache Abspielfehler zu Aktionen ein. „In der Verteidigung war es manchmal nicht so gut. Oft hat die Absicherung gefehlt“, sagte Atalan, „Zudem müssen wir schneller den Pass in die Tiefe finden. Allerdings war das auch vielleicht die jüngste Lotter Mannschaft in der Geschichte.“

Im Nachschuss zum 4:2

Nach dem Utrechter Ausgleich trafen Leon Demaj und Jeron Al-Hazaimeh für Lotte zum 3:1. Wermutstropfen bei der Pausenführung war, dass Lindner mit Verdacht auf Faserriss verletzt ausgewechselt werden musste. In der zweiten Halbzeit kam Lotte lange nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor. Stattdessen zeigten sich Utrecht spielfreudig und verkürzte. Für den 4:2-Endstand sorgte Araba, der den Nachschuss seines verschossenen Foulelfmeters verwandelte.

Sobotta und Gmeiner stark

Einen guten Eindruck hinterließen Fabian Gmeiner und Marcell Sobotta, die Lotte am Freitag verpflichtet hatte. Gmeiner spielte erst als Rechts-, dann als Linksverteidiger und zeigte sich agil und zweikampfstark. Sobotta deutete auf Linksaußen seine Schnelligkeit und Dribbelstärke an. „Mit ihnen haben wir Potenzial dazubekommen“, sagte Atalan. Neben Araba waren mit dem Nigerianer Jacob Ballah (zuletzt TuRu Düsseldorf) und dem Kroaten Filip Lisnic zwei weitere Probespieler dabei.