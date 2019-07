Lotte. Der Spielplan für die Saison 2019/20 in der Fußball-Regionalliga West ist veröffentlicht. Die Sportfreunde Lotte starten am Samstag, 27. Juli 2019, um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger TuS Haltern.

