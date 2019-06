Lotte. „Für das erste Testspiel war das okay“, wertete Trainer Ismail Atalan den 10:1 (4:0)-Sieg mit neun Testspielern beim Achtligisten SG Sontra. Zugang Leon Demaj (3 Tore), Jaroslaw Lindner (2), Jeron Al-Hazaimeh und Tim Wendel aus dem festen Kader und Tino Schmidt (2, Vertrag bei SFL ausgelaufen) und Testspieler Joel Mangano trafen für Lotte.

