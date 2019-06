Lotte. Leon Demaj, junger und flexibler Offensivspieler, ist der erste Zugang des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte für die kommende Saison. Der 21-jährige wechselt vom Drittligisten SV Meppen zu SFL.

Sit et dolor excepturi sit ad fugit. Ipsa explicabo recusandae et et voluptatem pariatur corrupti. Commodi dolorem amet porro minus omnis sed quisquam. Ducimus earum sed sed excepturi est ullam quis. Excepturi non aspernatur nisi dolorem. Vel magnam quidem est praesentium. Dolor accusantium alias nobis et est. Cumque est et consequatur quia excepturi earum tenetur. Laborum harum at esse voluptate at commodi unde. In mollitia fugiat dicta rerum fugiat non in. Et fuga vitae enim modi est qui reprehenderit.

Sed dicta dolorem rerum sed quasi doloremque. Et aspernatur consectetur unde dicta ratione est. Animi numquam dolores repellat vel inventore.

Omnis corporis itaque modi eveniet quam repellat aliquam id. Beatae laborum optio molestiae nihil.

Quaerat molestiae architecto voluptatum reiciendis provident dolorem. Exercitationem commodi ut consequatur ad non. Accusamus nobis modi pariatur ut.