Kommen wohl doch nicht: Felix Backszat und Timm Golley ( ehemals Viktoria Köln ). Foto: imago images / Krschak

Lotte. In ein paar Tagen starten die Sportfreunde Lotte in die Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Regionalliga. Das Gerüst der neuen Elf ist jedoch nicht in Ansätzen erkennbar, im Gegenteil: Wunschspieler unterschreiben aktuell bei anderen Klubs – und Kicker, die viele in Lotte eher auf das Abstellgleis schieben wollen, werden beim Trainingsauftakt auf der Matte stehen.