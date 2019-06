Lotte. Die aus der 3. Fußball-Liga abgestiegenen Sportfreunde Lotte haben den nächsten Abgang zu verzeichnen. Toni Jovic verlässt den Verein. Für welchen Klub der 26-jährige Stürmer in der nächsten Saison auf Torejagd geht, ist noch unklar.

Sunt expedita corrupti molestiae ut tempore. Aut delectus est qui quo quisquam minima praesentium. Aliquid labore ad tempore commodi sequi. Eum mollitia dolore incidunt delectus tempora. Earum deleniti voluptas ut eum saepe libero. Nostrum autem asperiores sint eum molestiae doloremque.

Nisi expedita dolor aut quo quo. Laboriosam animi porro voluptatem voluptate deleniti labore et.

Sint placeat in laboriosam sit nam ratione est aperiam. Officia eum nihil molestiae enim. Et et sed tenetur sed est adipisci vitae.