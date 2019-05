Lotte. Die erste Verpflichtung für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga West ist ein alter Bekannter. Ismail Atalan hat seinen Trainervertrag bei den Sportfreunden Lotte verlängert. Diese gilt ohne Ausstiegsklausel bis zum Sommer 2021 für die dritt- und vierthöchste Spielklasse – wie auch bei Co-Trainer Joe Laumann und Chefscout Tim Gorschlüter.

