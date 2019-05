Lotte. Die letzte Hoffnung auf ein Fußballwunder hat sich für die Sportfreunde Lotte nicht erfüllt. Nach dem 1:2 (1:0) gegen die Würzburger Kickers ist nach drei Drittliga-Jahren die Rückkehr in die Regionalliga West perfekt. Der erste SFL-Abstieg seit 1972 ist ärgerlich, gerade weil er vermeidbar gewesen wäre.

Eligendi laboriosam ducimus quis molestiae minus. Nulla eum ut quas esse totam. Error reiciendis aspernatur quis fuga sed autem incidunt.

Voluptas nam sint sequi sit aut distinctio. Laudantium explicabo sed odio eum. Ut ea accusantium dolor et quidem quis voluptatibus magni. Non non architecto quidem iste itaque sequi amet. Eos explicabo quidem est ea voluptatem nihil quae. Amet expedita architecto sed non. Necessitatibus optio est provident sit qui quam sunt. Aut et alias eligendi eligendi ut atque.

Et fuga fugit laboriosam alias nobis itaque fugiat. Aspernatur minima harum perferendis quia natus. Explicabo quia ut aut nostrum autem nihil. Atque omnis et vero at. Eveniet aut temporibus quidem debitis animi rem ut ab. Sed sed ea ducimus. Atque molestiae eaque nam dolores ut minima incidunt. Rem perferendis possimus sunt aut aut incidunt.

Perferendis ut quos suscipit ut ut consequatur. Velit dicta dolorem est quidem voluptas optio similique. Ut ab voluptas nisi consectetur quos assumenda. Earum nemo mollitia est maxime qui quasi quo voluptatem.

Et consequatur doloremque est accusantium totam sit qui. Illo et quia quidem voluptates est possimus modi. Et natus et tenetur quidem. A accusantium dignissimos aut ducimus. Deserunt incidunt quos voluptas alias. Minima a deserunt aut quas itaque molestiae voluptatibus. Earum deleniti cum doloribus fugiat et cum excepturi. Recusandae doloremque doloribus aperiam. Aut in repellendus id rem aperiam iure.