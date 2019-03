Lotte. Nach der englischen Woche mit nur einem Punkt aus drei Spielen bereitet sich Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte auf das Spiel am Sonntag, 24. März, um 14 Uhr gegen Eintracht Braunschweig vor. Allerdings wird ein Spieler fehlen, und das wohl noch länger.

Bis zu dem Heimspiel trainieren die Sportfreunde noch dreimal. Nach einer Einheit jeweils am Donnerstag und Freitag findet am Samstag das Abschlusstraining statt – allerdings alles ohne Justin Eilers. „Bei ihm sieht es nicht gut aus. Er ist derzeit nicht belastbar“, sagt Nils Drube, Trainer der Sportfreunde. „Er hatte sich als Ziel gesetzt, gegen seinen Ex-Club Braunschweig 60 Minuten oder mehr zu spielen. Aber er hat Probleme am Knie und an der Hüfte.“

Dietz auf gutem Weg

Ebenfalls Probleme mit dem Knie im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hatte Maximilian Oesterhelweg. Drube nahm seinen besten Torschützen zwar vom Feld, aber es war „nichts Wildes. Er hatte eine Prellung. Maxi trainiert ganz normal mit“, sagte der SFL-Trainer. Lars Dietz, der gegen die Roten Teufel nach seinem Syndesmoseriss erstmals wieder auf der Bank saß, kämpft sich Stück für Stück zurück. „Wir sind wahnsinnig froh, dass er so hart an seinem Comeback arbeitet. Er ist auf jeden Fall ein Kaderkandidat“, ist Drube froh, dass die Verletzungsdauer beim Leihspieler vom Zweitligisten Union Berlin kürzer ausgefallen ist, als ursprünglich geplant. „Er wird uns guttun.“ Ansonsten habe Matthias Rahn, der sich gegen Fortuna Köln ein Band in der Schulter gerissen hat, das Spiel gegen Kaiserslautern gut überstanden. Dort hatte der beinharte Innenverteidiger durchgespielt.

Die Dauerpatienten Kevin Pytlik (Schambeinentzündung), Danny Breitfelder (Reha nach Knie-OP) und Tino Schmidt (Knieprobleme) fehlen weiterhin.