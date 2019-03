Lotte. Aus der englischen Woche gab es für die Sportfreunde Lotte nicht viel zu holen. Mit nur einem Punkt aus drei Spielen haben es die Sportfreunde verpasst, den Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu vergrößern.

Mit dem 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern waren eigentlich nur die Gäste einverstanden. Und auch Jürgen Gräber, der aus dem pfälzischen Böhl-Iggelheim (rund 50 Kilometer entfernt von Kaiserslautern) angereist war und der auch ein Herz für die Sportfreunde Lotte hat.



Herr Gräber, wie haben Sie das Spiel erlebt?

Es war ein sehr kampfbetontes Spiel mit vielen Fehlpässen. Beide Mannschaften haben um jeden Ball gekämpft. In der ersten Halbzeit hatte Lotte mehr vom Spiel. Insgesamt hatte Kaiserslautern extrem viele Fehlpässe, spielerisch war ich vom FCK sehr enttäuscht. Ein Unentschieden wäre wohl gerechter gewesen.

Es gab nur wenige gefährliche Offensivmomente, oder?

Ja, es waren nur insgesamt drei, vier zwingende Torschüsse und das ist schon viel zu wenig für das Niveau dieser beiden Mannschaften. Gerade wo es doch um so viel geht. Ein spielerischer Leckerbissen war das sicher nicht.

Die vielen Auswärtsfans des FCK waren mit ihrer Stimmung schon beeindruckend.

Stimmt. Der 1. FC Kaiserslautern hat einen sehr großen festen Stamm an Auswärtsfahrern. Dieses mal waren gut 1300 Leute dabei. Für die weite Strecke ist das sehr beachtlich. Ich fand es eine schöne Atmosphäre und werde auf jeden Fall wiederkommen. Hier in Lotte ist ein Stadion, wie man es sich noch wünscht. Klein, stimmungsvoll und mit einer familiären Atmosphäre. Ich wollte immer schon mal ins Frimo-Stadion und dieses Mal hat es geklappt.

Wie ist Ihr Interesse für die Sportfreunde Lotte entstanden?

Ich bin auch Fan der Sportfreunde Lotte, seit ich durch die Relegationsspiele gegen RB Leipzig auf sie aufmerksam wurde. So ein kleiner Verein, der den großen Leipzigern Paroli geboten hat, das fand ich super. Und dem FCK drücke ich natürlich aus lokaler Verbundenheit die Daumen. Ich hatte das ganze Spiel über gemischte Gefühle, zu wem ich halten sollte.

Es gibt ja sogar einen von Ihnen gegründeten Lotte-Fanclub in der Pfalz.

In Böhl haben wir einen Lotte-Fanclub gegründet und haben auch Auswärtsspiele in unserer näheren Heimat besucht. So waren wir in Wehen Wiesbaden, Karlsruhe, München und Großaspach. Vorher hatten wir im SFL-Fanshop Souvenirs bestellt und damit vertreten wir die Farben der Sportfreunde Lotte. Wenn sie in unserer Nähe spielen, sind wir dann immer mit sechs Personen in deren Fanblock anzutreffen.

Die Schiedsrichter standen zuletzt öfter im Fokus. Wie stehen Sie dazu?

Die gelbrote Karte gegen Rahn fand ich etwas zu hart. Der Elfmeter war dagegen korrekt, aber leider nicht verwandelt worden. Bei sogenannten kleinen Vereinen habe ich sowieso das Gefühl, dass der ein oder andere Schiedsrichter diese Vereine klein halten will. Man spricht ja in der Bundesliga auch vom Bayern-Bonus und wenn ich an das Köln-Spiel denke, so war doch der Handelfmeter nicht in Ordnung. So etwas zu pfeifen, war schon eine Lachnummer.

Was zeichnet die Sportfreunde Lotte für Sie aus?

Es ist ein sehr kleiner Verein, in dem alle zusammenhalten. Für mich sind sie schon eine feste Größe in der 3. Liga. Mannschaft und Trainer arbeiten sehr solide, man ist schon im dritten Jahr dabei und hat viel zu viel Qualität, um abzusteigen. Lotte hält mit bescheidenen Mitteln mit den großen Traditionsvereinen mit und das ist schon bemerkenswert.