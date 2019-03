Debatten in Lotte: Die Spieler sind mit der Entscheidung des Schiedsrichters Guido Winkmann nicht einverstanden. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Drecksspiel, zweikampfbetont, spielerisch dürftig – in diese Kategorie fiel die Partie der Sportfreunde Lotte gegen Fortuna Köln in der 3. Fußball-Liga. So wirkte es zu kitschig, dass ein Rückkehrer und ein frischgebackener Vater in der Nachspielzeit den Ausgleich für Lotte besorgten. Danach setzte Schiedsrichter Guido Winkmann noch eine spezielle Pointe.