In gut drei Wochen gibt es ein Wiedersehen von Lottes Innenverteidiger Matthias Rahn (rechts) mit dem VfL-Offensivspieler Marc Heider. Foto: osnapix Matthias Rahn (Lotte) im Zweikampf gegen Marc Heider (Osnabrueck). Foto: osnapix

Lotte. Ab sofort sind in der Geschäftsstelle des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte Tickets für das Spiel beim Spitzenreiter VfL Osnabrück erhältlich. Das Nachbarschaftsduell steigt am Montag, 1. April, um 19 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke.