Lotte. Kurz vor dem Ende der Transferfrist im vergangenen Sommer hat Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte Lars Dietz vom Zweitligisten Union Berlin ausgeliehen. Das Ziel des 22-jährigen Defensivallrounders war, Spielpraxis zu sammeln. Jedoch wurde er schon durch zwei Verletzungen zurückgeworfen – was ihn ärgert.

Aktuell setzt ein Syndesmoseriss im Sprunggelenk Dietz außer Gefecht. In der Wintervorbereitung hatte sich der gelernte Innenverteidiger in einem Testspiel beim SC Paderborn die Verletzung zugezogen. Die bittere Diagnose folgte ein paar Tage später: drei Monate Pause. Allerdings sieht es nun so aus, als wenn Dietz schon eher auf den Platz zurückkehren könnte. "Ich hatte zum Glück wenig Schmerzen, sodass ich frühzeitig wieder mit dem Lauftraining beginnen konnte", sagt der 22-jährige, der sogar in der vergangenen Woche einmal mit der Mannschaft trainierte. "Da hat das Sprunggelenk aber reagiert und ist dick geworden." Deswegen läuft Dietz zunächst wieder.

Deutscher Meister mit dem BVB

Acht Spiele hat die Union-Leihgabe für die Sportfreunde in der Hinrunde absolviert, in denen er immer in der Startelf stand. Allerdings bestritt er diese Spiele nicht am Stück, weil ihn nach den Einsätzen Anfang September gegen den Karlsruher SC (3:1) und FSV Zwickau (2:1) ein Muskelfaserriss zurückwarf. "Für so eine Verletzung kann man wenig. Ich tue viel dafür, fit zu sein. Und ich hatte bisher so eine Verletzung auch noch nicht", sagt der gebürtige Soester, der die Jugendmannschaften von Borussia Dortmund durchlief und 2016 an der Seite des heutigen Bundesliga-Profis Jacob Bruun Larsen deutscher Meister mit den A-Junioren des BVB unter Trainer Hannes Wolf wurde.

Sein Comeback feierte Dietz Anfang November gegen den VfR Aalen. Bis auf die Partie gegen die Würzburger Kickers, bei der er wegen muskulärer Probleme aussetzen musste, spielte der 22-Jährige bis zur Winterpause jede Partie. Und dann kam der erneute Rückschlag im Januar. "Man ärgert sich. Es war mit Union so abgesprochen, dass ich Spielpraxis sammeln sollte. Es tut weh und macht auch ein bisschen traurig", sagt er über seinen erneuten Ausfall.

Vereinslaufbahn Sportfreunde Lotte: 8 Einsätze in der 3. Liga (31.08.2018 - 30.06.2019)

1. FC Union Berlin: 0 Einsätze (03.01.2018 - 30.08.2018)

Borussia Dortmund U 23: 38 Einsätze in der Regionalliga West (01.10.2015 - 02.01.2018)

Comeback gegen Kaiserslautern?



Wehmütigkeit ist aber nichts für Dietz, der ein akribischer Arbeiter und Kämpfer ist. Teamkollege Matthias Rahn sagte kürzlich, dass man ihn immer ein bisschen bremsen müsse. "Matze hat da schon recht. Ich arbeite immer sehr viel und möchte so schnell wie möglich zurück auf den Platz. Ich möchte Fußball spielen, das ist mein Beruf."

Wann der Lotter genau wieder das Trikot der Sportfreunde tragen wird, weiß er noch nicht. Er peilt das Heimspiel am Samstag, 16. März 2019, gegen den 1. FC Kaiserslautern an, schränkt aber ein: "Ich weiß aber nicht, wie das Sprunggelenk reagiert", sagt Dietz, der in dieser Saison noch so viele Spiele wie möglich machen, um einerseits der Mannschaft zu helfen und um andererseits Spielpraxis zu sammeln.