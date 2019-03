Sportfreunde Lotte: Wegkamp freut "tolle Energieleistung" beim 2:0 in Zwickau CC-Editor öffnen

Bester Laune nach dem Schlusspfiff und der Siegesfeier vor den 30 mitgereisten Fans (hinten): Maximilian Oesterhelweg, Alexander Langlitz und Michael Schulze (von links). Hinten links Kapitän Adam Straith.Foto: Manfred Mrugalla

Zwickau . Abgekämpft, aber strahlend: So präsentierten sich die Spieler der Sportfreunde Lotte nach dem wichtigen 2:0-Auswärtssieg in der 3. Fußball-Liga beim FSV Zwickau am Wochenende.