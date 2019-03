Zwickau. Das Eckenverhältnis 0:9 verloren, das Spiel 2:0 gewonnen: Durch konsequente Abwehrarbeit in der Luft und eiskalt verwandelte Standards siegten die Sportfreunde Lotte 2:0 beim FSV Zwickau in der 3. Fußball-Liga. Während Lotte sich weiter ins Mittelfeld absetzt, steht die Elf von Joe Enochs vor dem Gastspiel beim VfL Osnabrück unter Druck im Abstiegskampf.

Die Lotte-Trainer Nils Drube und Sven Hozjak tauschten gegenüber dem 0:0 gegen den KSC dreimal Personal: Für den noch nicht ganz fitten Jeron Al-Haizameh stand Sascha Härtel erstmals als Linksverteidiger in der Startelf. Felix Drinkuth und Maximilian Oesterhelweg mussten Jonas Hofmann und Sinan Karweina weichen. Taktisch ergab sich ein sehr auf das Zentrum ausgerichtetes 3-4-3-System mit Michael Schulze als zusätzlichem Innenverteidiger, der es zwischen Matthias Rahn und Adam Straith meist mit Zwickaus zentralem Zielspieler Ronny König zu tun bekam.

Denn auch Zwickau-Trainer Joe Enochs ließ für seine Verhältnisse im 3-4-3 ungewohnt offensiv spielen: Mit Lion Lauberbach und Tarsis Bonga neben Ronny König standen in der Startelf drei nominelle Stürmer. Weil die beiden letzteren körperlich gut gebauten Akteure genau wie Wegkamp auf Lotter Seite konsequent als Zielspieler gesucht wurden und beide Offensivreihen den Spielaufbau des Gegners direkt störten, ergab sich in Zwickau-Eberbach auf den Hügeln vor der Stadt in Westsachsen die erwartete Partie ohne großes Flügelspiel, dafür mit unglaublich vielen langen Bällen und Luftzweikämpfen.

Lotte schon früh mit Chance

Zunächst mit Vorteilen für Lotte: Die Sportfreunde traten immer dann gut in Erscheinung, wenn die flinken Sinan Karweina oder Toni Jovic am Boden ins Spiel gebracht wurden: Nach fünf Minuten scheiterte Karweina nach Wegkamp-Ablage und gutem Dribbling aus 20 Metern an Zwickau-Keeper Johannes Brinkies. Kurz darauf zischte Jovics Schuss nach einem Missverständnis in Zwickaus Hintermannschaft links vorbei.

Nach 20 Minuten übernahmen die Gastgeber das Kommando, weil Lotte die langen Bälle nicht mehr so konsequent verteidigt bekam: Erst sorgte König nach grenzwertigem Armeinsatz gegen Straith per Kopfballablage für Gefahr, die Sportfreunde klärten nach zwei Pressschlägen im eigenen Fünfer mit vereinten Kräften – auch deshalb, weil sich Bonga und Lauberbach beim Abschluss gegenseitig im Weg stehen. Dann vergab Bonga nach Flanke von Mike Könnecke die bis dato größte Chance im Spiel, als er freistehend am langen Pfosten aus drei Metern am Lotter Tor vorbeiköpfte. 5:0 Ecken nach 32 Minuten standen für die Überlegenheit der Westsachsen in dieser Phase.

Straith mit Glück beim Führungstreffer

Aus Lotter Sicht perfekt, dass sie als Antwort direkt danach das Führungstor schafften: Nach einem gelungenen Zuspiel des zuvor durch viele Fehlpässe aufgefallenen Härtel zog Jovic einen Freistoß gegen den heranrauschenden Toni Wachsmuth. Den brachte Härtel am langen Pfosten auf den völlig freistehenden Straith, der aus spitzem Winkel direkt abzog und mit Glück den Führungstreffer erzielte: Brinkies ließ in seinem 100. Pflichtspiel für Zwickau den Schuss durch seine Hosenträger passieren (36.). So ging Lotte mit einer etwas glücklichen Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit erfuhr die Wucht der Zwickauer Offensivkräfte zusätzliche Unterstützung durch verstärkte Anfeuerung der nur 3792 Fans von der Tribüne, weil der FSV nun in Richtung seiner Heimkurve spielte. Mehr als das Eckenverhältnis von 9:0 (59.) kam dabei aber nicht heraus. Lotte schmiss weiterhin alles in die hohen Bälle, hatte Glück, als König das Außennetz traf, nachdem er sich einmal mit Glück und Geschick gegen Schulze durchgesetzt hatte – und schlug erneut eiskalt zu: Nach einem Foul von Wachsmuth an Wegkamp an der Strafraumgrenze schlenzte der kurz zuvor eingewechselte Oesterhelweg den Ball aus 17 Metern relativ zentral ins Tor. Erneut wirkte Brinkies, der den Ball spät sah, recht unglücklich bei seiner spät angesetzten Flugeinlage.

Die Schlussphase spielte Lotte souverän herunter - Zwickau hatte nichts mehr zuzusetzen und tauchte nur durch Bonga, dem gegen Straith eine Fußspitze fehlte, noch einmal gefährlich vor dem VfL-Tor auf. Die Sportfreunde bleiben damit auch im sechsten Pflichtspiel gegen Zwickau ungeschlagen und haben den Gegner nun auf fünf Punkte distanziert.