Lotte . Benjamin Uphoff vom KSC, Nils Körber vom VfL Osnabrück, auch Johannes Brinkies vom FSV Zwickau, an diesem Samstag in der 3. Fußball-Liga Gegner der Sportfreunde Lotte: Sie werden oft genannt als beste Torhüter der Saison 2018/19. SFL-Keeper Steve Kroll steht noch eher im Schatten – zu Unrecht.

Kroll ist seit 444 Minuten ohne Gegentor: Schnapszahl zu Karneval, harter statistischer Fakt. Wie die Tatsache, dass er im Kasten der viertbesten Abwehr der Liga steht mit nur 26 Gegentoren in 25 Partien – auch wegen seiner starken Reflexe auf der Linie und seiner Coolness in Eins-gegen-eins-Situationen.

Frappierende Parallelen zu Körber

Vielleicht liegt es an der Bescheidenheit des 21-Jährigen, dass er bisher unter dem Radar lief. „In meinem ersten Drittligajahr Jungs mit viel Erfahrung vor mir zu haben, hilft“, sagt er mit Blick auf seine Innenverteidiger Adam Straith und Matthias Rahn. „Die Strafraumbeherrschung ist ausbaufähig“, nennt Kroll gar eigene Noch-Schwächen: Ungewöhnlich für einen Profi, der neben Fußball- auch Medientraining genossen hat im Jugendleistungszentrum des DFL-Klubs Union Berlin.

So sind Parallelen zu Körber (22) frappierend: Ausgebildet in der Hauptstadt, etabliert in der 3. Liga in Nordwestdeutschland, mit großer Perspektive. Wobei Kroll, der Körber nur flüchtig persönlich kennt, im Vergleich zum Keeper aus der Hertha-Schule („Die Bundesliga ist mein Ziel“) seine Anliegen defensiver formuliert. Erst auf Nachfrage sagt er:





"Klar will ich weiter nach oben kommen"





Die Richtung stimmt: Beobachter bescheinigten ihm zuletzt einen Reifeprozess – sowohl im Torwartspiel, als auch in seiner Persönlichkeit. Prägend dabei Szenen wie beim 2:0-Sieg gegen Jena im September, als Kroll nach Debatten mit Mitspielern über die Frage des Herauslaufens wütend die Trinkflasche wegwarf und Tränen nicht verbergen konnte. „Ich bringe ab und an Emotionalität ein. Aber sonst will ich Ruhe ausstrahlen und meine Vorderleute klar coachen“, sagt der Keeper, dem totale Konzentration in den Partien stets ins Gesicht geschrieben steht.

Im Herauslaufen wartet gegen körperlich starke Zwickauer nun die nächste Chance für Kroll, zu wachsen. „Lotte ist robust, zielstrebig, hat eine stabile Abwehr – wie wir“, erwartet nicht nur FSV- Coach Joe Enochs einen Abnutzungskampf. Tabellarisch ist das Duell der längst nicht gesicherten Teams spannend: Mit einem Sieg zieht Zwickau an Lotte vorbei.