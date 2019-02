Lotte. Ein Offensivspektakel von Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte wie beim 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel war es wahrlich nicht. Mit einer defensiv starken Leistung holte das Team von SFL-Trainer Nils Drube beim 0:0 gegen den Karlsruher SC einen Punkt gegen eine Spitzenmannschaft.

Wie schon vor einer Woche gegen den Halleschen FC trennt sich Lotte 0:0 von einem Team aus dem oberen Drittel. „Wir nehmen den Punkt gegen eines der Spitzenteams der Liga mit und müssen uns dafür auch nicht entschuldigen“, sagte Drube, der beim fünften torlosen Remis der Saison dennoch nicht mit allem einverstanden war, was seine Spieler vor 2180 Zuschauern im Frimo-Stadion zeigten.

Denn das, was die Sportfreunde seit Drubes Premiere auszeichnet, ist Gegenpressing und ein schnelles Umschaltspiel nach Balleroberung. „Das ist das, was man der Mannschaft ein bisschen vorwerfen kann. Wir waren bei den zweiten Bällen nicht gut, im Gegenpressing und bei der Staffelung. Das hat uns ein bisschen gefehlt“, sagte Drube.



KSC-Taktik geht auf

Die Taktik der Karlsruher ging gerade zu Beginn der Partie auf, indem sie den Spieß einfach umdrehten. Die Gäste aus Baden standen tief, überließen den Gastgebern den Ball und griffen erst an, wenn Lotte die Mittellinie überquerte. Und wenn die von Alois Schwartz trainierte Mannschaft den Ball eroberte, ging es zügig in Richtung des Tores von SFL-Schlussmann Steve Kroll. Marvin Pourié trieb den Ball durchs Mittelfeld und passte zu Sturmkollege Sercan Sararer. Der ehemalige Bundesliga-Profi, der für Anton Fink in der Startelf stand, schlug einen Haken und visierte die linke Ecke an. Jedoch hechtete Kroll zum Ball und wehrte diesen ab (8.).

Den Sportfreunden fiel im Spiel nach vorne nicht viel ein. Häufig über Linksverteidiger Jeron Al-Hazaimeh, der im Spielaufbau nach innen rückte, um entweder Toni Jovic und Gerrit Wegkamp flach anzuspielen, kam Lotte in die gegnerische Hälfte. Schließlich war es Wegkamp, der den einzigen Torschuss für die Hausherren vor der Pause verzeichnete, als er aus der Distanz den Karlsruher Torwart Benjamin Uphoff prüfte (30.). „Im letzten Drittel haben der tiefe Laufweg, die Entschlossenheit und die Abschlusssituation gefehlt. Das ist der nächste Schritt“, sagte der 40-jährige Lotter Fußballlehrer.

Jovic´ große Chance

Nach dem Seitenwechsel hatte Jovic die beste Möglichkeit für Lotte. Maximilian Oesterhelweg schickte den 26-Jährigen auf die Reise, der mit den Ball auf das KSC-Tor zulief. Jedoch störte ihn David Pisot noch im entscheidenden Moment, sodass der Winterneuzugang der Sport freunde den Ball mit dem rechten Außenrist links am Tor vorbeischoss (57.).

Kurz darauf musste Uphoff nach einem Luftduell mit Innenverteidiger Matthias Rahn verletzt vom Feld (61.). Uphoff war wenige Minuten zuvor unsanft mit dem Rücken auf dem Boden gelandet. Damit war er nicht der einzige Spieler, der aufgrund einer Rückenverletzung nicht weiterspielen konnte.

Al-Hazaimeh prellt sich Lendenwirbelsäule

Kurz vor dem Seitenwechsel erwischte es Al-Hazaimeh, der nach einem Zweikampf mit Marco Thiede am Boden liegen blieb. Zwar versuchte es der 27-Jährige zunächst weiter, jedoch waren die Schmerzen zu stark, sodass er erst vom Feld getragen werden musste und anschließend zu einer Untersuchung ins Krankenhaus kam. Am Samstagabend folgte die Diagnose: Al-Hazaimeh zog sich eine Prellung der Lendenwirbelsäule zu. Wie lange der Linksverteidiger ausfällt, wusste Drube am Sonntag noch nicht. „Das müssen wir jetzt erst einmal abwarten“, sagte der Coach.