Lotte. Die Sportfreunde Lotte bleiben unter Trainer Nils Drube zu Hause weiterhin ungeschlagen. Der Fußball-Drittligist trennte sich vor 2180 Zuschauern im Frimo-Stadion in einer chancenarmen Partie 0:0 von Topmannschaft Karlsruher SC.

Personelles: Drube schickte die gleiche Startelf wie beim 0:0 beim Halleschen FC vor einer Woche aufs Feld. Hingegen nahm KSC-Trainer Alois Schwartz veränderte seine Startelf gegenüber der Vorwoche (0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern) auf zwei Positionen. Für Toptorjäger Anton Fink (Bank) und Burak Camoglu (Magen-Darm) begannen Alexander Groiß und Sercan Sararer.

Statistik SF Lotte - Karlsruher SC Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC 0:0 Lotte: Kroll – Langlitz, Rahn, Straith, Al-Hazaimeh (45. Härtel) – Schulze – Oesterhelweg (79. Lindner), Chato – Jovic (86. Eilers), Wegkamp, Drinkuth. Karlsruhe: Uphoff (61. Müller) – Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach – Stiefler, Groiß, Wanitzek, Lorenz – Sararer (82. Fink), Pourié. Lotter Bank: Trautner (Tor), Hofmann, Karweina, Blomeyer. Gelb: 84. Jovic/ 67. Wanitzek. Zuschauer: 2180, davon 525 aus Karlsruhe. Schiedsrichter: Henrik Bramlage (Vechta) hatte in einer stets fairen Partie keine Probleme.

Erste Halbzeit: Obwohl die Gastgeber in den ersten Minuten mehr Ballbesitz hatten, kamen die Gäste aus Baden das erste Mal gefährlich vor das Tor. Sararer schlug einen Haken im SFL-Strafraum und passt zu Sturmkollege Marvin Pourié. Der visierte das linke Eck, jedoch hechtete der Lotter Schlussmann Steve Kroll zum Ball und wehrte diesen ab (8.). Lotte war in den ersten 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, erarbeitete sich aber noch keine nennenswerte Torchance. Im Gegensatz zum KSC: In der 19. Minute hielt Fernschussspezialist Marvin Wanitzek aus 25 Metern einfach mal drauf. Der Ball landete aber auf dem Tornetz (19.).



Al-Hazaimeh ins Krankenhaus

Lotte stand defensiv sehr gut und hielt die Karlsruher Offensive gut in Schach. Allerdings fehlten dem Drube-Team in der Offensive die Ideen. Einzig Gerrit Wegkamp gab einen Torschuss aus der Distanz in der ersten halben Stunde ab (30.). Die kSC-Offensive blieb im ersten Spielabschnitt allerdings auch blass. Sie wurde nur nach Fehlern der Sportfreunde im Spielaufbau aktiv, indem sie nach Ballgewinn blitzschnell umschalteten.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit musste Jeron Al-Hazaimeh verletzt vom Feld. Der Linksverteidiger hatte nach einem Luftduell mit Marco Thiede starke Schmerzen am Rücken und musste auf einer Liege vom Platz getragen werden. Für den 27-Jährigen, der ins Klinikum gebracht wurde, kam Sascha Härtel kurz vor der Pause ins Spiel.

Zweite Halbzeit: Nach der Pause machten beide Mannschaften dort weiter, wo sie vor der Pause aufeghört hatten. Sowohl Lotte als auch der KSC legten den Fokus auf die Defensive, sodass die Offensivreihen beider Teams blass blieben. Doch dann lief SFL-Stürmer Toni Jovic plötzlich mit dem Ball auf das Tor von KSC-Keeper Benjamin Uphoff zu. Doch der Winterneuzugang zielte mit dem rechten Außenrist zu ungenau, der Ball ging knapp links neben das Tor (57.).

Auch Uphoff muss runter

Nach Al-Hazaimeh musste auch Uphoff verletzt vom Platz, der sich nach einem Luftduell mit Matthias Rahn ein paar Minuten zuvor ebenfalls am Rücken verletzt. Für den Torhüter kam Sven Müller in die Partie. Das Spiel plätscherte bei zwei Halbchancen von Felix Drinkuth (65./70.) vor sich hin, da beide Mannschaften nicht ins Risiko gingen.

Zu Beginn der Schlussviertelstunde kam der KSC gefährlich vor den Lotter Kasten. Nach einem Eckball hatten erst Sararer und dann Pourié aus kurzer Distanz EInschussmöglichkeiten. Allerdings war beides Mal ein Lotter Bein im Weg (75.). Bis auf eine Kopfballchance von Adam Straith (90.) blieb eine Schlussoffensive auf beiden Seiten aus, sodass die Partie torlos endete.

Fazit: Sowohl bei Lotte als auch bei Karlsruhe überzeugen die Defensivreihen. Beide Sturmreihen blieben harmlos, sodass das Ergebnis für beide Mannschaften in Ordnung geht – ein leistungsgerechtes 0:0.

Nächstes Spiel: Das bestreiten die Sportfreunde am Samstag, 2. März 2019, um 14 Uhr beim FSV Zwickau.