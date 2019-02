Lotte. Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte ist im neuen Jahr noch ohne Niederlage. Nun ist am Samstag (14 Uhr) mit dem Karlsruher SC eine Topmannschaft zu Gast im Frimo-Stadion. Vor der Partie werden einige Erinnerungen an das Hinspiel wach, es gibt aber auch Unterschiede zum Spiel Anfang September.

Damals feierte Trainer Nils Drube seine Premiere auf der Lotter Trainerbank. Und prompt besiegten die Sportfreunde den favorisierten KSC mit einer sehr guten Halbzeit 3:1 im Wildparkstadion. Viel Zeit, die Mannschaft kennenzulernen und sie auf das Spiel vorzubereiten, hatte der 40-jährige Fußballlehrer nicht. Am Donnerstag präsentierte Lotte Drube als neuen Coach, der noch am selben Tag die erste Trainingseinheit leitete. Am Freitag machte sich der SFL-Tross auf gen Süden, um am Samstag gegen Karlsruhe anzutreten. „Wir haben uns einen Eindruck über die sportliche Stärke nur über Videoanalysen geholt, viele Einzelgespräche geführt und viel miteinander kommuniziert“, sagt Drube. „Es war viel komprimierter und enger getaktet. Wir mussten unsere Spielidee in 48 Stunden vermitteln.“

Überraschungsmoment fehlt

Dieses Mal hatte das Trainerteam mehr Zeit, die Mannschaft auf den KSC vorzubereiten. Für den SFL-Trainer ist das aber kein entscheidender Faktor. „Wir haben Karlsruhe genauso detailliert vorbereitet wie vor dem Hinspiel. Wir wussten damals mit dem ersten Training, wie wir in dem Spiel agieren wollen. Jetzt wussten wir auch am Anfang der Woche, wie wir spielen wollen.“ Der Unterschied sei vielmehr ein anderer. „Man kennt seine eigene Mannschaft viel besser. Wir können Einfluss auf Tendenzen, Stimmung und Entwicklung nehmen“, sagt Drube und ergänzt: „Wir haben jetzt ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Wir können Karlsruhe allerdings nicht so überraschen wie im Hinspiel. Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite. Aber das ist nicht schlimm. Sie dürfen ruhig wissen, was auf sie zukommt.“

Rahns Telefonat mit der Oma

Das dürfte in jedem Fall die geballte Defensivpower sein. Lotte blieb in den vergangenen drei Partien jeweils ohne Gegentor. Einen großen Anteil daran hatte Abwehrhüne Matthias Rahn, der nach seiner im Spiel gegen den Halleschen FC (0:0) erlittenen Platzwunde am Kopf nun wohl spielen wird. Schon im Hinspiel gegen den HFC (0:1) hatte sich der 28-jährige Innenverteidiger eine Kopfverletzung zugezogen. In der Woche darauf trug er in Karlsruhe einen Schutzhelm.

Ob er im Rückspiel wieder mit einem Helm spielen wird, wusste er noch nicht, probierte es im Training aber aus. „Dadurch, dass die Wunde so weit vorne ist, könnte die Kante des Helmes sich an ihr reiben. Deshalb werde ich wahrscheinlich mit Turban auflaufen. Das entscheide ich kurzfristig“, sagte Rahn, der lieber auf die Platzwunde verzichtet hätte, aber wieder auf die Zähne beißen will. „Das einzige, was mich im Nachhinein nervt, wird die Narbe sein, die jetzt im Gesicht ist. Aber ich habe mit meiner Oma telefoniert. Sie hat so schön gesagt: ,Matze, mach dir keine Gedanken. Narben sind interessant und die Mädels stehen drauf.‘ Ab dem Zeitpunkt konnte ich wieder in Ruhe schlafen.“



Platzwunde gegen Halle, Kopfschutz gegen den KSC. Da fehlt nur noch ein Tor von Rahn, um den Ablauf rund um das Hinspiel zu wiederholen. „Ich würde mich dagegen sicherlich nicht wehren“, sagt Drube.



So geht es aus: Lotte verliert knapp mit 0:1.