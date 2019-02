Sicherer Rückhalt im Lotter Tor: Steve Kroll Foto: Manfred Mrugalla

Halle. Die kleine Erfolgsserie der Sportfreunde Lotte hält an. Die Mannschaft von Trainer Nils Drube erkämpft sich im Duell in der 3. Fußballiga am Samstagnachmittag ein 0:0 (0:0) beim Tabellenvierten aus Halle und bleibt damit auch im vierten Spiel nach der Winterpause ungeschlagen. Für den HFC ist es derweil das dritte torlose Remis in Folge.