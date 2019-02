Lotte. 38 Minuten stand Felix Drinkuth in drei Spielen für Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte bisher auf dem Platz. Erst 38 Minuten, kann man da schnell denken. Doch obwohl Drinkuth schon 24 Jahre alt ist, steht er ganz am Anfang seiner Profikarriere. Im Auswärtsspiel der Sportfreunde am Samstag (14 Uhr) beim Halleschen FC werden vermutlich weitere Minuten hinzukommen.

„Ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden, und die Mannschaft hat es mir wirklich leicht gemacht“, sagt Drinkuth über seinen Einstand bei den Sportfreunden. Im Winter war der Offensivspieler von Eintracht Norderstedt zum SC Paderborn gewechselt und direkt nach Lotte verliehen worden. Für Drinkuth kein Problem: „Der Sprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga wäre wohl zu groß. Von daher ist es so genau richtig.“

Der 24-Jährige ist ohnehin kein Spieler, der den zweiten Schritt vor dem ersten macht. Ausgebildet wurde er in der Jugend des FC St. Pauli in seiner Heimatstadt Hamburg. Es folgte der Wechsel zu Eintracht Braunschweig, doch auch hier gelang der Sprung in die Profimannschaft nicht so recht.





Anstatt alles auf eine Karte zu setzen und das Angebot eines Drittligisten anzunehmen, entschied sich Drinkuth dafür, in der Heimat eine kaufmännische Ausbildung zu absolvieren und „nebenbei“ in Norderstedt weiter Fußball zu spielen. „Das waren zweieinhalb sehr anstrengende, aber auch schöne Jahre“, spricht er über seine Lehrzeit.

Traum von USA-Reise verschoben

Während dieser Zeit entstand gemeinsam mit seinem Stiefbruder die Idee, ein halbes Jahr durch die USA zu reisen. Ein Plan, der jetzt natürlich erst einmal verschoben wurde. Denn trotz der Doppelbelastung mit Ausbildung und Fußball, machte Drinkuth in Norderstedt auf sich aufmerksam. Elf Tore und fünf Vorlagen in 19 Spielen dieser Saison sprachen sich schnell herum, und Paderborn griff im Winter zu. Früher als geplant, denn Drinkuth wollte die Spielzeit in Norderstedt eigentlich noch beenden. „Dass dann ein Angebot von einem so tollen Verein wie Paderborn kommt, der offensiv spielt und gerade sehr gut dasteht, ist natürlich umso besser“, meint Drinkuth.

Bis zum Sommer liegt die Konzentration aber selbstverständlich auf den Sportfreunden. „Ich möchte mich weiterentwickeln und damit der Mannschaft helfen“, sagt Drinkuth, der mit einem Pfostenschuss im Spiel gegen Preußen Münster (1:0) schon nah an seinem ersten Tor war. Dem schnellen Offensivmann ist aufgefallen, dass die Verteidiger in der 3. Liga sogar etwas mehr Platz lassen, Fehler aber umso gnadenloser bestrafen als zuvor in der Regionalliga. Topteam Halle (2019 noch ohne Gegentor) wird da sicher keine Ausnahme sein.

Anzeige Anzeige

Und so geht es aus: Halle knackt den Lotter Abwehrriegel einmal und gewinnt mit 1:0.