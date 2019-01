Lotte. Eine leistungsgerechte Punkteteilung gab es zum Restrundenauftakt der 3. Liga beim 1:1 (0:1) am Freitagabend im chancenarmen Duell zwischen den gastgebenden Sportfreunde Lotte und 1860 München.









Erinnerungen wurden wach an den 8. Februar 2017, als Lotte an einem Mittwoch im DFB-Pokal auf den damaligen Zweitligisten 1860 getroffen war. Damals mussten die Lotter Fans am Mittag den Platz vom Schnee räumen, Lotte ließ den Münchenern beim 2:0 am Abend keine Chance. Diesmal begann es erst am Nachmittag zu schneien. Schiedsrichterin Riem Hussein ließ aber keinen Zweifel daran, dass auf dem von Schnee bedeckten Platz gespielt werden kann.

In den ersten Spielminuten hatten die Sportfreunde die widrigen Bedingungen besser angenommen an als die Gäste, die am vergangenen Wochenende aus dem Trainingslager in Spanien abgereist waren. Doch dann spielte den Münchener ein viel zu kurzer Rückpass von Matthias Rahn auf Torwart Steve Kroll in die Karten. Der flinke Nico Karger sprintete dazwischen und traf mühelos zum frühen 0:1 (6.) – ein Schock für die Gastgeber. Dieses Missgeschick erinnerte dann mehr an das 1:5 im Hinspiel, als sich die Sportfreunde haarsträubende Fehler geleistet hatten und nach 13 Minuten mit 0:1 ins Hintertreffen geraten waren.

Kurz mussten sich die Lotter schütteln, dann versuchten sie mit großem Einsatz das Kommando zu übernehmen. Allein das Herausspielen von Torchancen bereitete ihnen Probleme auf dem rutschigen Untergrund, der ein koordiniertes Passspiel deutlich erschwerte. Insgesamt machten die Gäste vor der Pause etwas reiferen Eindruck.

Auffällig lauffreudig war Stürmer Toni Jovic, den Lottes Trainer Nils Drube als einzigen seiner vier Neuen in die Startelf gestellt hatte. Mit Sascha Härtel und Felix Drinkuth saßen zwei Zugänge zunächst auf der Ersatzbank. Justin Eilers war wegen noch deutlichen Trainingsrückstands nicht im Kader. Nachdem Jovic seinen Gegenspieler Felix Weber getunnelt hatte, wusste sich der Münchener nur mit einem Foul zu helfen (29.). Der fällige Freistoß von Maximilian Osterhelweg kam auf Höhe des zweiten Pfostens zum Kroaten, dessen Abschluss knapp neben das Tor verfehlte.

Auf der Gegenseite vergab Efkan Bekiroglu die zweite größte Löwen-Chance per Freistoß nur knapp (36.). Kurz vor der Pause rutschte der 20-Meter-Schuss von Lotter Alexander Langlitz aus vollem Lauf knapp am langen Pfosten vorbei.

Nur gut vier Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als Lotte zum Ausgleich kam. Jovic eroberte von Simon Lorenz den Ball, passte auf Oesterhelweg, dessen Flanke die Gäste unzureichend klärten. Paterson Chatos 17-Meter-Schuss schlug unhaltbar zum 1:1 im rechten Winkel ein. Wenig später verpasste SFL-Kapitän Adam Straith die Führung aus 18-Metern nur knapp (55.).

Lotte blieb am Drücker und sicherte nach hinten geschickter ab als im ersten Durchgang. Mit Härtel für Jonas Hofmann kam der zweite Winterzugang ins Spiel (72.). Richtig gefährlich wurden beide Widersacher allerdings nicht mehr. Das Unentschieden war letztlich das gerechte Ergebnis.

Am kommenden Samstag tritt Lotte bei der SG Sonnenhof Großaspach an. Chato fehlt dann seiner 5. gelben Karte gegen die Löwen.