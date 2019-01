Lotte. Lange hatte Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte die Leihe von Linksverteidiger Härtel und die Verpflichtungen der Offensivkräfte Jovic und Drinkuth nicht offiziell machen wollen. Gestern Nachmittag war es so weit. Zum Vertrag mit Eilers, den der Stürmer bestätigt hat, schwieg Lotte am Vorabend des Spiels gegen 1860 München weiter.

Bei der Pressekonferenz am frühen Nachmittag war Trainer Nils Drube der Personalstand noch unklar. Allein bei Felix Drinkuth bestätigte er, was der SC Paderborn zuvor verkündet hatte: Der Zweitligist verpflichtete den Offensivspieler vom Regionalligisten Eintracht Norderstedt und lieh ihn zu den Sportfreunden aus.









Für den Tabellenelften der Regionalliga Nord hatte Drinkuth in 83 Regionalligaspielen 33 Tore erzielt und 17 vorbereitet. „Wie Toni Jovic und Justin Eilers kann er alle vier Offensivpositionen bekleiden. Er – auch die beiden anderen – machen uns flexibler und schwerer berechenbar. Sie erhöhen zudem den Konkurrenzkampf“, freut sich Drube, der auf weitere Verpflichtungen hofft.

Dass Eilers in der Vergangenheit nicht unbedingt als pflegeleichter Profi galt, spielt für Drube keine Rolle: „Wir haben uns mit allen vier in jeweils sehr intensiven Stunden zusammengesetzt. Wir werden unsere tolle Mentalität in der Mannschaft, dieses ausgeprägte Wir-Gefühl, bestimmt nicht aufs Spiel setzen.“ Er erhofft sich bei Eilers vielmehr eine Win-win-Situation: „Justin hätte die Chance, nach seinen beiden Kreuzbandrissen in Bremen und dem unglücklichen Halbjahr in Griechenland bei uns zur Ruhe zu kommen und wieder im Profifußball Fuß zu fassen. Ist er fit, hat er eine Qualität, über die man nicht diskutieren muss.“

Nach seinem Wechsel zu Apollon Smyrnis in die höchste griechische Liga war der 30-Jährige nur am 1. Spieltag zum Einsatz gekommen. Nach dem anschließenden Trainerwechsel – Valerien Ismael warf die Brocken hin – wollte der Klub Eilers loswerden und ließ ihn nicht mehr mit dem Team trainieren. Im Dezember wurde der Vertrag aufgelöst. Entsprechend benötigt der Offensivspieler, der für Dynamo Dresden zwischen 2014 und 2016 in 74 Drittligaspielen auf 42 Tore und zehn Vorlagen kam, mindestens drei Wochen, um den Rückstand aufzuholen.

Im Gegensatz zu Eilers und Drinkuth kommen Jovic und der von Erzgebirge Aue ausgeliehene Sascha Härtel bereits für einen Einsatz am Freitag gegen 1860 München infrage. Jovic stand in allen Testspielen in der Startelf. „Er ist menschlich top und schon super integriert. Man merkt, dass er schon Titel gewonnen hat“, schwärmt Drube. Härtel dürfte zunächst auf der Bank sitzen. Jeron Al-Hazaimeh, mit dem der 19-Jährige um die Linksverteidigung wetteifert, absolvierte laut Drube eine sehr gute Vorbereitung. „Jeron darf sich berechtigte Hoffnungen machen zu starten“, erklärt Drube, der aber auch Härtel lobt: „Er ist frech, forsch und bringt ein wahnsinniges Tempo mit. Er kann auch links offensiv spielen.“

„Ich freue mich, dass wir mit einem Heimspiel starten“, sagt Drube, der vor dem starken linken Flügel der Münchener und deren Standards warnt, aber keine Revanche fordert für das 1:5 im Hinspiel: „So etwas bringt nichts. Außerdem war ich damals noch gar nicht in Lotte.“