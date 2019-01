Lotte. Vor zwei Jahren hat Phillipp Steinhart noch das Trikot des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte getragen. Nun kehrt der 26-Jährige mit dem TSV 1860 München am Freitag zu seinem Ex-Klub zurück.

Steinhart war zwar nur eine Spielzeit in Lotte. Aber die Saison 2016/17 unter Trainer Ismail Atalan hatte es in sich: Die Sportfreunde starteten nach dem Aufstieg aus der Regionalliga fulminant in ihr erstes Drittligajahr. Nach dem 7. und dem 8. Spieltag führte Lotte sogar die Tabelle an. „Ich denke, wir haben es die ganze Saison gut hingekriegt“, sagt Steinhart.

„Und im DFB-Pokal war jedes Spiel ein Highlight, das dramatische Elfmeterschießen gegen Leverkusen und das Viertelfinale gegen Dortmund.“ Zudem schaltete Lotte in der ersten Runde den SV Werder Bremen mit 2:1 und im Achtelfinale 1860 mit 2:0 aus. Gegen die Münchner saß Steinhart allerdings verletzt auf der Tribüne. „Leider konnte ich nicht mitspielen. Aber die Jungs haben es auch ohne mich geschafft.“ Jaroslaw Lindner und Kevin Freiberger schossen den Drittligisten eine Runde weiter.



„Die Entwicklung war nicht schön zu sehen"

Wenn die Sportfreunde die Münchner dieses Mal im Frimo-Stadion empfangen, wird der Linksverteidiger dabei sein. So wie beim 5:1-Sieg der Sechziger im Hinspiel, als Steinhart im Grünwalder Stadion den Führungstreffer vorbereitete. Es sollte nicht sein einziger Assists in dieser Saison bleiben. Mit zehn Vorlagen ist der gebürtige Dachauer, der in der Jugend von 1860 ausgebildet wurde, zweitbester Vorbereiter. Mit zusätzlich drei Toren ist er auf Rang sechs der Scorerliste. „Es ist sehr gut für mich gelaufen. Ich fühle mich wohl und zeige es auch auf dem Platz. Das Vertrauen, das mir die Trainer geben, kann ich zurückzahlen“, sagt Steinhart.

Seit seinem Abschied aus Lotte im Sommer 2017 hat er den Werdegang der Sportfreunde weiter verfolgt, insbesondere nach dem Weggang von Atalan. „Die Entwicklung war nicht schön zu sehen, gerade nach dem guten Jahr. Der Verein hat dann ein bisschen gebraucht, den richtigen Mann zu finden. Mit Nils Drube haben sie jetzt einen guten Trainer“, meint Steinhart, der für Lotte 30 Ligaspiele absolvierte, vor seiner Rückkehr ins Tecklenburger Land. „Ich freue mich auf jeden Fall. Es war ein super Jahr in Lotte. Ich erinnere mich gern zurück. Das ein oder andere Gesicht kenne ich noch.“ Vor allem mit Tim Wendel und Alexander Langlitz, hatte er engen Kontakt. Neben diesem Duo spielte Steinhart nur noch Matthias Rahn und Lindner zusammen. Ansonsten hat sich das Gesicht der Sportfreunde in den vergangenen eineinhalb Jahren grundlegend verändert.