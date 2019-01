Melbourne. Steffi Graf hat mit ihrem Ehemann Andre Agassi bei den Australian Open vorbeigeschaut. Sie traut Serena-Williams zu, den Grand-Slam-Rekord zu knacken.

Steffi Graf hat tatsächlich auch mitgefiebert und mitgelitten, draußen auf Platz 3 des National Tennis Centers von Melbourne. Sie saß, etwas zusammengekauert, hinter ihrem Ehemann Andre Agassi auf der Tribüne und beobachtete konzentriert und leicht angespannt, was sich auf dem blau angemalten Court tat. Dort spielte der Bulgare Grigor Dimitrow, ein ewiges Talent, dem sie in Tenniskreisen auch den Spitznamen „Baby Fed“ verpaßt haben, ganz einfach, weil er in guten Momenten ähnlich elegant spielen kann wie Roger Federer. Dimitrow setzt neuerdings seine Hoffnungen auch auf Grafs Gatten Agassi, der legendäre Amerikaner ist eine Art Supercoach, der gefragte Berater, der weiß, wie die entscheidenden Momente in Tennismatches ablaufen.





Und Graf? Sie hatte Sponsorentermine in Melbourne, sie eröffnete als Markenbotschafterin für die Schweizer Uhrenfirma Longines gemeinsam mit dem Gatten ein neues Luxusgeschäft im Herzen der Grand Slam-Metropole. Und sie ist immer noch eine scharfe Betrachterin von Tennismatches, selten genug, dass sie einmal vor Ort ist an einem der großen Schauplätze. Aber, Agassi hat es letztes Jahr einmal verraten: „

Sie muss nur kurz zusehen, und sie entdeckt dann Dinge, die man selbst nicht sieht. Andre Agassi über seine Frau auf der Tennis-Tribüne





Sonst wäre sie wahrscheinlich auch nicht die Spielerin gewesen, die sie war.“ Die Beste ihrer Zeit eben, eine der Besten überhaupt. Ein paar Ratschläge wird Agassi gewiß entgegengenommen haben von seiner Ehefrau, Dimitrow ist ja noch drin im großen Spiel in Melbourne.

Graf kennt natürlich auch die Mechanismen der Branche, und deswegen hat sie sich wenig überraschend auch bei ihrem Abstecher in den Tennistempel nicht zum Spiel von Angelique Kerber hingesetzt, zum Duell ihrer Erbin gegen die Brasilianerin Maia. Die Stippvisite hätte einen mittleren Aufruhr verursacht, einen Ausnahmezustand für TV-Kameras und Fotografen, die auf Graf draufgehalten hätten. Also genau jene überschießende Aufmerksamkeit, die die diskrete Überfrau des Tennis nicht braucht in ihrem neuen, sehr zurückgezogenen Leben.

Anzeige Anzeige





Bevor sie nun auch wieder heim nach Las Vegas flog, zu den zurückgebliebenen Kindern Jaden Gil und Jazz Elle, hat Graf am Rande ihres PR-Termins ein paar Worte zum Frauentennis gesprochen, besonders zu Serena Williams. Die könne in diesem Jahr „auf jeden Fall“ den 24. Grand Slam-Titel holen und damit mindestens den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen: „Ich bin ziemlich sicher, dass sie es schafft.“ Williams die größte Spielerin aller Zeiten? Auch dazu äußerte sich Graf, wenngleich sie das ungern tut, schon aus einer gewissen Befangenheit heraus: „Mit der Karriere, die sie hatte und die ja noch nicht vorbei ist – könnte man das sagen.“ Graf, im übrigen, holte ihre 22 Grand Slam-Titel in etwa dreizehn Jahren, ein Durchschnittswert, der bis heute unerreicht ist. Und wohl auch bleiben wird.









Graf hält sich am liebsten fern vom aktuellen Tenniszirkus, es sei denn, berufliche Verpflichtungen führen sie einmal nach Paris, New York oder Wimbledon. Sie kümmert sich in aller Abgeschiedenheit am liebsten um ihre Kinder, die inzwischen aufs College gehen, aber keine Beziehungen zum Tennis haben. „Sie wären zu gerne mit nach Australien gekommen, aber die Schule ließ das nicht zu“, sagt Graf. Ehemann Andre dagegen zieht es neuerdings wieder in den Profibetrieb, nach der krachend gescheiterten Liasion mit Novak Djokovic („Er hörte nicht auf das, was ich ihm sagte“) ließ sich Agassi nun auf eine Partnerschaft mit Dimitrow ein. Und wohl keineswegs zum Mißfallen seiner verehrten Gemahlin. Die hatte Agassi schon zum Job bei Djokovic ermuntert: „Sie hat mich ermuntert, die Herausforderung anzunehmen.“

Agassi tut wahrscheinlich auch ein bisschen Bewegung gut. Der in seinen letzten Profijahren unwahrscheinlich drahtige Amerikaner hat an Gewicht zugelegt, der Bauchumfang ist etwas gewöhnungsbedürftig. Allerdings leidet Agassi unter ewigen Rückenproblemen, die ihm auch zum Schluß seiner Karriere erheblich zusetzten. „Diese Schmerzen gehen nie so ganz weg“, sagt Agassi.