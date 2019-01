Lotte. Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Testspielen bestreitet Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte am Mittwoch, 16. Januar 2019, um 18.30 Uhr seine dritte Partie in der Wintervorbereitung beim Regionalligisten VfB Oldenburg. Personell stehen hinter dem Einsatz einiger Spieler Fragezeichen. Ein Spieler hat die Sportfreunde inzwischen verlassen.

1:1 in Hengelo gegen den FC Twente Enschede, zuletzt 0:0 beim SC Paderborn. In beiden Partien zeigten sich die Sportfreunde defensiv stabil. Die Offensivabteilung ließ hingegen die eine oder andere gute Torchance fahrlässig liegen. Deshalb fordert SFL-Trainer Nils Drube gegen Oldenburg mehr Entschlossenheit vor dem gegnerischen Gehäuse. "Wir werden voraussichtlich mehr Ballbesitz haben, als in den beiden Spielen davor. Wir wollen uns Torchancen erarbeiten und vor dem Tor mehr Mut zeigen", sagte der 40-jährige Fußballlehrer.

Dietz fällt möglicherweise länger aus

Welche Spieler Drube in Oldenburg einsetzen kann, ist unterdessen fraglich. Jaroslaw Lindner, Jules Reimerink und Norman Quindt sind angeschlagen, Aygün Yildirim absolviert nach seiner Grippe am Dienstag Lauftraining. Matthias Rahn kehrt nach seinen Knieproblemen zurück. Definitiv fehlen werden Tino Schmidt (Knieprobleme) und Lars Dietz, der sich beim Test in Paderborn nach einem Foul am Sprunggelenk verletzt hatte. Der 21-Jährige könnte länger ausfallen. Die genaue Diagnose soll am Mittwoch feststehen.

Stelzer folgt Maucksch

Die Gastspieler Sascha Härtel und Toni Jovic sind unterdessen noch nicht verpflichtet. Allerdings hat Lotte einen Spieler weniger im Kader. Toni Stelzer unterschrieb einen Vertrag beim BFC Dynamo, der in der Regionalliga Nordost spielt. Damit folgt der 19-jährige Innenverteidiger, der erst im Sommer zu den Sportfreunde gewechselt war und kein Pflichtspiel für Lotte bestritt, dem ehemaligen Lotter Coach Matthias Maucksch nach Berlin. Der 49-Jährige hat dort erst kürzlich den Trainerposten übernommen.