Hengelo. Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte hat sich im ersten Testspiel der Wintervorbereitung 1:1 vom FC Twente getrennt.

Auf dem Trainingsgelände in Hengelo schoss Alexander Langlitz die Sportfreunde per Abstauber in Führung (14.). Zuvor war Gerrit Wegkamp am Twente-Torhüter Jorn Brondeel noch gescheitert. Nach 30 Minuten ließen bessere Lotter etwas nach, sodass Twente offensiv mutiger wurde. Nach einem Ballverlust bediente Ulrich Bapoh Stürmer Tom Boere, der SFL-Torwart Steve Kroll mit einem satten Rechtsschuss aus dem Strafraum keine Chance ließ (39.).

Nach der Pause waren die Sportfreunde dem Sieg zweimal ganz nahe. Jedoch vergaben Aygün Yildirim aus kurzer Distanz (58.) und Jaroslaw Lindner einen Foulelfmeter (65.).

Zwei Neue für Lotte?

Bei den Sportfreunden standen mit Linksverteidiger Sascha Härtel und Stürmer Toni Jovic zwei Spieler in der Startelf, die möglicherweise demnächst bei den Sportfreunden unter Vertrag stehen könnten.