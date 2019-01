Lotte. Steve Kroll hat in seinem Premierenjahr in der 3. Fußball-Liga direkt Fuß gefasst. Der 21-jährige Torhüter verpasste bei den Sportfreunden Lotte keine Minute und ist notenbester SFL-Spieler. Die Einzelspielerkritik:









#1 STEVE KROLL (Spiele: 20, Startelf: 20, Min.: 1800, Tore: 0, Vorlagen: 0,ausgewechselt: 0x/eingewechselt: 0x, Gelb: 0, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Mr. Zuverlässig: Stand in seinem Drittliga-Premierenjahr bislang immer auf dem Platz. Steigerte sich im Hinrundenverlauf. Glänzte mit etlichen Paraden, machte kaum Fehler.

#2 MICHAEL SCHULZE (Spiele: 17, Startelf: 12, Min.: 1246, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 1x/ eingewechselt: 4x, Gelb: 5, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Der Routinier kam häufiger im defensiven Mittelfeld als auf seiner angestammten Position als Rechtsverteidiger zum Zug. Laufstark und resolut in den Zweikämpfen.

Anzeige Anzeige

#3 TIM WENDEL (Spiele: 2, Startelf: 1, Min.: 67, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 1x/ eingewechselt: 1x, Gelb: 0, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Machte nur zwei Spiele, beide gegen Meppen. Der erfahrene und zweikampfstarke defensive Mittelfeldspieler war zwischenzeitlich ebenfalls suspendiert.

#4 KEVIN PYTLIK (Spiele: 0, Startelf 0, Min.: 0, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/ eingewechselt 0x, Gelb: 0. Gelb-Rot: 0, Rot: 0).

Hatte Verletzungspech und war damit in der Hinrunde kein Faktor.

#5 MATTHIAS RAHN (Spiele: 18, Startelf: 18, Min.: 1620, Tore: 3, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/eingewechselt: 0x, Gelb: 7, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Der Führungsspieler übernahm nach chaotischem Saisonstart Verantwortung, agierte zweikampfstark und machte auch mit seinen drei Saisontreffern eine gute Figur.

#6 JONAS HOFMANN (Spiele: 19, Startelf: 19, Min.: 1548, Tore: 2, Vorlagen: 1, ausgewechselt: 8x/ eingewechselt: 0x, Gelb: 5, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Nach Kroll der Neuzugang mit den zweitmeisten Spielen. Der flexibel einsetzbare Bayer besticht durch Lauffreude und Zweikampfstärke. Hat Potenzial, sich in der 3. Liga etablieren.

#7 MARCUS PIOSSEK (Spiele: 11, Startelf: 6, Min.: 596, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 3x/ eingewechselt: 5x, Gelb: 3, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Nur sechs Startelfeinsätze sind für den erfahrenen Spieler zu wenig. Jedoch warfen ihn einige Verletzungen zurück. Wenn er fit ist, ist er mit seinen technischen Fähigkeiten eine Bereicherung.

#8 JULES REIMERINK (Spiele: 14, Startelf: 6, Min.: 670, Tore: 0, Vorlagen: 1, ausgewechselt: 3x/ eingewechselt: 8x, Gelb: 1, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Der erfahrene Niederländer blieb bislang unter den Erwartungen. Der Flügelspieler stand nur sechsmal in der Startelf. Mitte der Hinrunde hatte er seine beste Phase.

#10 MAXIMILIAN OESTERHELWEG (Spiele: 19, Startelf: 17, Min.: 1377, Tore: 5, Vorlagen: 4, ausgewechselt: 12x/ eingewechselt: 2x, Gelb: 3, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Knüpfte vor und nach seiner zwischenzeitlichen Suspendierung an seine starke Vorsaison an. Der SFL-Topscorer besticht mit gefährlichen Standards und Schussstärke.

#11 DANNY BREITFELDER (Spiele: 0, Startelf 0, Min.: 0, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/ eingewechselt 0x, Gelb: 0. Gelb-Rot: 0, Rot: 0).

Hatte Verletzungspech und war damit in der Hinrunde kein Faktor.

#13 GERRIT WEGKAMP (Spiele: 14, Startelf: 14, Min.: 1279, Tore: 2, Vorlagen: 1, ausgewechselt: 4x/ eingewechselt: 0x, Gelb: 1, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Obwohl Stürmer erst zwei Tore gelangen, ist er extrem wichtig für das Offensivspiel. Verarbeitet Bälle und spielt sie klug weiter. Auch defensiv sehr mannschaftsdienlich.

#14 TINO SCHMIDT (Spiele: 9, Startelf: 6, Min.: 545, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 2x/ eingewechselt: 3x, Gelb: 0, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Deutete sein Potenzial in sechs Startelfeinsätzen an. War zu Saisonbeginn unter Ex-Trainer Maucksch gesetzt und bekam erst zum Ende der Hinrunde Spielzeit.

#15 PATERSON CHATO (Spiele: 15, Startelf: 10, Min.: 971, Tore: 1, Vorlagen: 3, ausgewechselt: 2x/ eingewechselt: 5x, Gelb: 4, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Seit dem 9. Spieltag im defensiven Mittelfeld gesetzt. Er antizipiert gut und ist kopfballstark. Leitete nach Ballgewinn viele Angriffe mit öffnenden Pässen ein. Eine echte Verstärkung.

#16 ADAM STRAITH (Spiele: 16, Startelf: 16, Min.: 1440, Tore: 1, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/eingewechselt: 0x, Gelb: 2, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Der Kapitän verletzte sich nach dem dritten Spiel, verpasste danach keine Minute mehr. Der Abwehrchef organisiert gut und bewahrt auch unter Druck die Ruhe.

#18 AYGÜN YILDIRIM (Spiele: 7, Startelf: 3, Min.: 321, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 2x/ eingewechselt: 4x, Gelb: 2, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

In den ersten sechs Spielen stets auf dem Platz. Danach bestritt er nur noch ein Spiel. Kam über seine Reservistenrolle nicht hinaus und war zuletzt häufiger nicht einmal im Spieltagskader.

#19 SINAN KARWEINA (Spiele: 14, Startelf: 5, Min.: 575, Tore: 3, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 3x/ eingewechselt: 9x, Gelb: 4, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Steigerte sich im Hinrundenverlauf und durfte fünfmal starten. Belebte das Offensivspiel und traf dreimal. Das Talent braucht noch Zeit, um zu reifen und körperlich stärker zu werden.

#20 NOAH PLUME (Spiele: 1, Startelf: 1, Min.: 68, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 1x/ eingewechselt: 0x, Gelb: 0, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Bestritt nur ein Ligaspiel und ein Landespokalspiel für die Sportfreunde – unter Maucksch. Hat den Sprung in die 3. Liga bis dato nicht geschafft. Spielte zuletzt keine Rolle mehr.

#21 JUNIOR EBOT-ETCHI (Spiele: 0, Startelf 0, Min.: 0, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/ eingewechselt 0x, Gelb: 0. Gelb-Rot: 0, Rot: 0).

War zwar fit, aber kein Kandidat für Teileinsätze.

#22 LARS DIETZ (Spiele: 8, Startelf: 8, Min.: 695, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 2x/ eingewechselt: 0x, Gelb: 2, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Der Leihspieler glänzte als Innenverteidiger, ehe ihn eine Muskelverletzung stoppte. Sammelte danach als defensiver Mittelfeldspieler mit Zweikampfstärke fleißig Spielpraxis.

#23 ALEXANDER LANGLITZ (Spiele: 15, Startelf: 15, Min.: 1254, Tore: 1, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 2x/ eingewechselt: 2x, Gelb: 3, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Gehörte zu den vier suspendierten Spielern. Auf der rechten Abwehrseite eine Bank. Zeigt auf seiner Seite Offensivdrang, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen.

#24 JAROSLAW LINDNER (Spiele: 16, Startelf: 9, Min.: 789, Tore: 0, Vorlagen: 1, ausgewechselt: 7x/ eingewechselt: 7x, Gelb: 0, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

In 16 Einsätzen wirbelte der Flügelspieler nur zweimal über 90 Minuten. Ansonsten pendelt der 30-Jährige oft zwischen Startelf und Reservebank. Ein Tor gelang ihm noch nicht.

#25 JERON AL-HAZAIMEH (Spiele: 16, Startelf: 8, Min.: 811, Tore: 1, Vorlagen: 1, ausgewechselt: 2x/ eingewechselt: 8x, Gelb: 6, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Stand nach seiner Rückkehr in 16 Spielen auf dem Platz, achtmal von Beginn an. Absolvierte eine durchwachsene Hinserie sowohl mit Höhen als auch mit Tiefen.

#26 NOAH AWASSI (Spiele: 2, Startelf: 1, Min.: 94, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/ eingewechselt: 1x, Gelb: 1, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

In seinem Premierenjahr in der 3. Liga verbuchte das Defensiv-Talent einen Einsatz. Ansonsten oft im Kader, hinter Straith, Rahn und Dietz vierter Innenverteidiger.

#27 NICO NEIDHART (Spiele: 18, Startelf: 18, Min.: 1620, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/eingewechselt: 0x, Gelb: 6, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Gehörte zu den vier suspendierten Spielern. Der Antreiber lieferte konstant gute Leistungen ab. Einmal fehlte er wegen einer Gelbsperre, einmal überraschend gegen Meppen.

#28 JOSHUA PUTZE (Spiele: 5, Startelf: 4, Min.: 304, Tore: 0, Vorlagen: 1, ausgewechselt: 3x/ eingewechselt: 1x, Gelb: 2, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Überzeugte in seinen vier Startelfeinsätzen in der Maucksch-Zeit nicht. Zweikampfstark und motiviert, aber im Passspiel fehlte es an Präzision. Spielte zuletzt keine Rolle mehr.

#29 TONI STELZER (Spiele: 0, Startelf 0, Min.: 0, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 0x/ eingewechselt 0x, Gelb: 0. Gelb-Rot: 0, Rot: 0).

War zwar fit, aber kein Kandidat für Teileinsätze.

#30 NORMAN QUINDT (Spiele: 0, Startelf: 0, Min.: 0, Tore: 0, Vorlagen: 0, eingewechselt: 0x/ausgewechselt: 0x, Gelb: 0, Gelb-Rot: 0, Rot: 0)

Blieb bislang ohne Einsatz. Auch im Landespokal durfte der Neuzugang keine Spielpraxis sammeln. Stand immer im Kader, ist im Team beliebt und bereit, falls seine Chance kommt.

#37 DENNIS ROSIN (Spiele: 2, Startelf 1, Min.: 110, Tore: 0, Vorlagen: 0, ausgewechselt: 1x/ eingewechselt 1x, Gelb: 0. Gelb-Rot: 0, Rot: 0).

Zwei Einsätze, in denen er allerdings enttäuschte.