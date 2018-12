Meppen. Eine bittere 0:2-Niederlage haben die Sportfreunde Lotte vor 7009 Zuschauern in der Hänsch- Arena beim SV Meppen hinnehmen müssen. Damit ist der von Nils Drube trainierte Fußball-Drittligist seit vier Spielen ohne Sieg, überwintert aber über dem Strich auf dem 13. Tabellenplatz.

„Es gibt bestimmt bessere Zeitpunkte, so ein Spiel vor einer Pause zu verlieren. Aber den Weg, den wir mit dieser Mannschaft seit dem 6. Spieltag eingeschlagen haben, ist absolut richtig. Wir werden jetzt Kräfte tanken und uns so gut vorbereiten, um eine bessere Rückrunde zu spielen“, sagte Drube, der in Meppen eine starke erste Halbzeit seiner Mannschaft sah.

Die Sportfreunde spielten druckvoll nach vorne und nährten sich Chance für Chance dem Führungstreffer. Nach einem starken Distanzschuss von Maximilian Oesterhelweg (19.) und einem in Schlitzohr-Manier getretenen Freistoß von Matthias Rahn aus dem Mittelkreis heraus (23.) hatte Adam Straith nach einem Eckball die beste Gelegenheit, um das 1:0 zu erzielen. Doch der Kopfball des SFL-Kapitäns touchierte nur die Oberkante der Latte (24.). Lotte schnupperte am 1:0 und war bis zu diesem Zeitpunkt die klar bessere Mannschaft.



Gerade in dieser Lotter Druckphase schlug Meppen eiskalt zu: Einen von Hassan Amin getretenen Eckball köpfte Stürmer Nick Proschwitz aus fünf Metern ins Tor zum 0:1 (29.). Über die Entstehung der Ecke ärgerte sich Drube, weil Amin zuvor ein Handspiel begangen haben soll. „Solche Situationen, genauso wie letzte Woche in Würzburg mit dem Abseitstor, häufen sich langsam. Als Trainer, der emotional am Rande steht, habe ich das Recht, etwas dazu zu sagen. Das nervt einfach“, sagte der 40-jährige Fußballlehrer und ergänzte: „Wir haben aber nicht wegen des Schiedsrichters das Spiel verloren. Beim 0:2 haben wir sehr naiv verteidigt.“ In der Tat: Die Meppener fingen einen Freistoß von Oesterhelweg ab und schalteten blitzschnell um. Unsortierte Lotter vernachlässigten die linke Abwehrseite, wo Julian von Haacke Deniz Undav bediente. Dessen Schuss hielt SFL-Torwart Steve Kroll zunächst. Den Nachschuss beförderte von Haacke sehenswert per Direktabnahme ins Tor zum 0:2 (45.).

Keine Durchschlagskraft nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel waren die Sportfreunde sichtlich gewillt, den Anschluss herzustellen. Jedoch gelang es den Lottern nicht, echte Torgefahr zu entwickeln. Obwohl Drube mit Jules Reimerink, Jaroslaw Lindner und den für dieses Spiel zum Stürmer umfunktionierten Tim Wendel drei frische Offensivkräfte einwechselte, war für Lotte meistens an der Strafraumgrenze Schluss. Hinzu kam, dass der SVM seinen Fokus auf die Defensive legte, mit Jovan Vidovic in der Schlussphase einen dritten Innenverteidiger brachte und auf Kontersituationen lauerte. „Wir haben durch verschiedene Umstellungen alles versucht“, meinte Drube. „Meppen hat es aber sehr gut und geordnet verteidigt. Es ist auch nicht unsere Kerndisziplin in dieser Saison, 100-prozentige Torchancen herauszuspielen. Wir haben aktuell noch nicht die Qualität. Es war klar, wer hier das erste Tor schießt, hat mit Sicherheit den Vorteil auf seiner Seite.“

Und den hatten der SVM nach dem 0:1 aus Lotter Sicht auf seiner Seite. Das brachte Lotte schließlich gegen gnadenlos effektive Meppener aus dem Konzept.