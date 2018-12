Meppen. Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte kassiert im letzten Spiel des Jahres eine bittere Niederlage beim SV Meppen. Vor 7009 Zuschauern in der Hänsch-Arena unterlag die Mannschaft von SFL-Trainer Nils Drube den Emsländern mit 0:2 und sind damit seit vier Spielen sieglos.

Personelles: Gegenüber dem 2:2 bei den Würzburger Kickers veränderte Drube seine Startelf auf drei Positionen. Für Rechtsverteidiger Nico Neidhart begann Alexander Langlitz. Im defensiven Mittelfeld ersetzte Lars Dietz den gelbgesperrten Michael Schulze. Zudem nahm Jaroslaw Lindner auf der Bank Platz, dafür startete Sinan Karweina.

SVM-Trainer Christian Neidhart änderte seine Startelf nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern auf zwei Positionen. Für Janik Jesgarzewski und Nico Granatowski begannen Julian von Haacke und Deniz Undav.

Statistik SV Meppen - Sportfreunde Lotte SV Meppen - SF Lotte 2:0 (2:0) Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - von Haacke (66. Jesgarzewski), Leugers (46. Granatowski) - Kleinsorge, Undav (78. Vidovic), Wagner - Proschwitz. Lotte: Kroll - Langlitz (73. Wendel), Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - Dietz, Chato - Oesterhelweg (61. Lindner), Karweina, Hofmann (46. Reimerink) - Wegkamp. Auf der Bank: Quindt (Tor), Schmidt, Awassi, Neidhart. Tore: 1:0 Proschwitz (29., Kopfball, Vorarbeit Amin), 2:0 von Haacke (45., Rechtsschuss, Vorarbeit Undav). Gelb: 85. Puttkammer/40. Oesterhelweg, 50. Reimerink, 59. Karweina, 84. Dietz. Zuschauer: 7009, davon rund 300 aus Lotte. Schiedsrichter: Henry Müller (Cottbus) leitete die Partie souverän.

Erste Halbzeit: In der Anfangsviertelstunde passierte nicht viel. Beide Mannschaften versuchten zunächst, sich an den tiefen und rutschigen Rasen zu gewöhnen. Lotte hatte etwas mehr Ballbesitz und war gewillt, ein Kurzpassspiel aufzuziehen. Die einzig nennenswerte Aktion hatten aber die Gastgeber aus Meppen, als Undav nach einem Befreiungsschlag plötzlich auf das Tor von SFL-Torhüter Steve Kroll zulief. Aber Matthias Rahn passte auf und stellte seinen Körper geschickt dazwischen, sodass Kroll den schnellen Ball aufnehmen konnte (5.). Den ersten Lotter Torschuss setzte Maximilian Oesterhelweg ab, der aber kein Problem für SVM-Schlussmann Erik Domaschke war (17.).

Lotte drückt, Meppen eiskalt

Sollte sich Oesterhelweg, der schon in Würzburg aus der Distanz getroffen hatte, warmschießen? Zumindest setzte der 28-Jährige in der 19. Minute eine Fackel aus 20 Metern ab, die Domaschke zur Ecke abwehrt. Den anschließenden Eckball köpfte Rahn weit daneben (19.). Apropos Rahn: Als Lotte einen Freistoß im Mittelkreis hatte, bewies der Innenverteidiger Schlitzohr-Qualitäten und schoss aufs Tor. Der etwas vor dem Kasten stehende Domaschke lenkte die Kugel gerade noch so über den Querbalken. Den anschließenden Eckball köpfte Adam Straith aufs Tor. Das Leder berührte die Oberkante der Latte (24.).

Lotte erarbeitete sich Mitte der ersten Hälfte ein Übergewicht an Ballbesitz und Chancen. Jedoch kam noch nichts Zählbares dabei heraus. Im Gegensatz zu Meppen: Einen von Hassan Amin getretenen Eckball köpfte Stürmer Nick Proschwitz aus fünf Metern ins Tor zum 0:1 (29.). Ein bitterer Rückschlag für die Sportfreunde, die zu diesem Zeitpunkt das bessere Team waren. Die SFL-Kicker ließen zunächst sich davon nicht beirren. Gerrit Wegkamp setzte gleich wieder einen Torschuss ab (31.).

Bis zu Pause ließ Lotte nach. Meppen wurde sicherer und kam erst durch Proschwitz zu einer weiteren Chance (40.). Dessen Kopfball war kein Problem für Kroll (40.). Fünf Minuten später muss der SFL-Keeper jedoch ein zweites Mal hinter sich greifen. Die Meppener fingen einen Freistoß von Oesterhelweg ab und schalteten blitzschnell um. Julian von Haacke bediente Undav auf rechts. Dessen Schuss hielt Kroll zunächst. Den Nachschuss beförderte von Haacke sehenswert per Direktabnahme ins Tor zum 0:2 (45.).

Zweite Halbzeit: Der zweite Spielabschnitt begann ähnlich verhalten wie die erste Hälfte. Es gab kaum Torraumszenen, die Mannschaften beackerten sich hauptsächlich zwischen Strafräumen. Zudem störten viele kleine Fouls den Spielfluss. In der 60. Minute gab es ein großes Durcheinander im Lotter Strafraum, an dessen Ende der Ball im Tor lag. Jedoch pfiff der Schiedsrichter auf Abseits. Lotte entwickelte in der zweiten Halbzeit kaum noch Torgefahr und war oft einen Schritt zu spät, woraus auch die eine oder andere Gelbe Karte resultierte.

Schlussoffensive blieb aus

In der Schlussviertelstunde versuchte Lotte mit den inzwischen eingewechselten Jules Reimerink, Lindner und Tim Wendel alles nach vorne zu werfen. Der SVM brachte hingegen mit Jovan Vidovic einen dritten Innenverteidiger. Die Offensive zum Ende Spiels blieb allerdings aus, was auch an der stabilen Defensive des SVM lag. Meppen kam in der 87. Minute in Person von Marius Kleinsorge noch zu einer Großchance, doch Kroll nahm den Ball auf. Auch einen Konter schloss Kleinsorge nicht sauber ab (89.).

Fazit: Bis zum 0:1 war Lotte die bessere Mannschaft und schnupperte am Führungstreffer. Danach kam Meppen besser in Fahrt und war vor dem Tor eiskalt. Nach der Pause tat Meppen weniger für die Offensive und konzentrierte sich auf die Defensive. Lotte schaffte es aber nicht mehr, Torgefahr zu entwickeln. Meppen war dem dritten Tor näher, als Lotte dem Anschlusstreffer.

Nächstes Spiel: Das findet im nächsten Jahr statt. Am Freitag, 25. Januar 2019, empfangen die Sportfreunde um 19 Uhr den TSV 1860 München im Frimo-Stadion.