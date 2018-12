Lotte. Kurz vor Weihnachten steht bei den Sportfreunden Lotte noch ein wichtiges Spiel vor der Tür: Der Fußball-Drittligist ist zum Rückrundenauftakt am Samstag (14 Uhr) beim SV Meppen zu Gast. Die beiden Mannschaften trennen in der Tabelle lediglich vier Punkte.

Zuletzt spielte Lotte 2:2 bei den Würzburger Kickers und unterstrich damit den mit SFL-Trainer Nils Drube einhergehenden Aufwärtstrend.

Wie sieht es vor dem Meppen-Spiel personell aus? Nachdem Lars Dietz und Alexander Langlitz wegen muskulären Problemen im Oberschenkel in Würzburg gefehlt haben, meldete sich das Duo für die Partie beim SVM wieder fit. „Sie sind wieder einsatzbereit. Es ist möglich, dass sie spielen“, sagt Drube. Darüber hinaus fehlt Michael Schulze, der wegen einer Gelbsperre pausieren muss.



Ändert Drube seine Startelf? Das lässt der 40-jährige Fußballlehrer offen. „Ich lasse mir vorher nie in die Karten schauen, gerade in dieser Situation. Meppen kennt uns wahrscheinlich so gut wie kein anderer Gegner. Gefühlt saß der Vater von Nico Neidhart schon 28-mal auf der Tribüne.“ SVM-Trainer Christian Neidhart hat mit Nico Granatowski, Luka Tankulic und Max Wegner zudem drei Ex-Lotter Spieler in seinen Reihen. Falls Langlitz von Beginn an spielt, dürfte Neidhart wieder auf die linke Abwehrseite rücken und Jeron Al-Hazaimeh auf die Bank.

Wer fehlt bei Meppen? Tankulic (Muskelfaserriss), Patrick Posipal (Schambeinentzündung), Fabian Senninger (Reha nach Kreuzbandriss), Marcel Gebers (Aufbautraining) und Mirco Born (Bänderriss) fehlen definitiv. Innenverteidiger Jovan Vidovic (gebrochener Zeh) ist fraglich.

Was ist von den Emsländern zu erwarten? „Meppen ist eine extrem heimstarke Mannschaft, die dort selbstbewusst und mutig auftritt“, erwartet Drube in der Hänsch-Arena einen Hexenkessel mit vielen Emotionen. Beim SVM, der sieben Punkte aus den letzten vier Spielen geholt, zeigt die Formkurve nach oben. Das liegt auch an Stürmer Nick Proschwitz. „Das war für sie ein unglaublich wichtiger Transfer. Sie hatten vorher schon eine spielstarke Mannschaft. Als Ergänzung einen großen Zielspieler zu haben, war für Meppen ein absoluter Glücksgriff. Dadurch sind sie nochmal eine Klasse stärker geworden“, meint Drube.

Was fordert der SFL-Trainer von seinem Team? „Wir müssen von Anfang an den Fight annehmen, gerade bei dem Wetter. Wir müssen hoch emotional agieren, aber trotzdem einen kühlen Kopf bewahren und unsere Stärken abrufen“, sagt Drube. „Wir wollen Meppen nicht in den Rhythmus kommen lassen. Die Mannschaft hat wahnsinnig Lust auf das Spiel. Deswegen ist es für uns perfekt zum Jahresabschluss. Es wird eine tolle Herausforderung.“

Anzeige Anzeige

Ist sonst noch etwas? Die Sportfreunde haben den Vertrag mit Yannick Zummack aufgelöst. Für den 22-Jährigen will Lotte im neuen Jahr einen neuen Torhüter verpflichten.

Und wie geht es aus? Die Sportfreunde holen einen Punkt im Emsland – 1:1.